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海南航空开通阿布扎比至海口直飞航线

2024年02月05日15:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜2月5日电 （记者任皓宇）海南航空公司阿布扎比至海口航班日前正式开通，这也是海南省开通的首条通往阿联酋的国际航线。

阿布扎比—海口首航航班机组合影。海南航空供图

阿布扎比—海口首航航班机组合影。海南航空供图

据介绍，海南航空海口—阿布扎比国际航线于1月30日起每周执行2个往返航班，去程航班计划于02:30从海口起飞，当地时间7:25抵达阿布扎比，飞行时长预计8小时55分钟；返程计划于当地时间17:40从阿布扎比起飞，抵达海口时间为次日05:00，飞行时长预计7小时20分钟。

自2023年3月15日零时起，海南恢复自2020年1月以来暂停的59国入境免签政策。海口作为海南航空重要的基地枢纽站点之一，国内、国际航线网络丰富。目前，海南航空已开通的海口始发国际及地区航线，包括海口至奥克兰、悉尼、墨尔本、伦敦、新加坡、曼谷等，搭建起海南区域辐射大洋洲、欧洲、亚洲的国际及地区航线网络。

首航仪式出席嘉宾合影。海南航空供图

首航仪式出席嘉宾合影。海南航空供图

海口—阿布扎比是海南航空开通飞往中东地区的第一条直飞航线，是落实海南自贸港面向太平洋，印度洋国际航线网络重要举措，将进一步促进海南与阿联酋乃至中东地区的经贸往来和人员交流。

(责编：王禹蘅、张悦)

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