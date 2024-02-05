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南方振兴｜巴拿马“黄金水道”迎来生态旅游新机遇

2024年02月05日14:12 | 来源：新华网
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　　新华社巴拿马城2月4日电　题：巴拿马“黄金水道”迎来生态旅游新机遇

　　新华社记者陈昊佺

　　巴拿马运河中段的加通湖中有一座座小岛。这些岛上树木繁茂，湖水在微风中泛起细浪，拍打着紧扣岸边的树根。

　　此时，一艘货轮出现在小岛之间，船上整齐堆放着各色集装箱。货轮缓缓前行，虽没发出多少声响，但还是被岛上的“动物居民”察觉，雨林中传来吼猴阵阵叫声。

　　有“黄金水道”之称的巴拿马运河被誉为“工程奇迹”，钢筋混凝土筑造的雄伟船闸被视作运河的标志。加通湖地区原本是一片热带雨林覆盖的山谷，运河蓄水后，一些山峰露出水面成为一座座绿色小岛，这里也成为运河河谷中最大的人工湖。

　　除了吼猴，运河地区还有白面卷尾猴等动物。据巴拿马运河管理局统计，目前运河河谷中生活着160种哺乳动物和超过500种鸟类，其中很多都是巴拿马的保护物种。

　　为保护运河水资源和动植物资源，巴拿马运河管理局自2001年起实施河谷植被恢复计划，截至2023年初已种下500多万棵树。丰富的自然资源使运河河谷逐渐成为生态旅游热门目的地，这给当地居民的生活带来巨大改变。

　　伊斯梅尔·穆尼奥斯现年52岁，他的家在运河河谷深处的克夫拉达安查镇。小镇常住居民不到100人，散居在连通运河的阿拉胡埃拉湖附近。穆尼奥斯告诉新华社记者，当地交通不便，以前渔业和种植业是经济支柱，居民生活普遍较为困难，年轻人只能到外地打工谋生。

　　近年来，随着游客陆续到来，小镇迎来新的发展机遇。当地的森林、湖泊和瀑布让游客流连忘返，烤鱼、炖汤也受到游客热捧。居民们成立了推动发展当地旅游业的社区组织，穆尼奥斯被推选为负责人。

　　记者看到，当地政府和运河管理局帮助建造的草屋坐落在小镇入口，用作游客中心和餐厅；小镇里各条徒步路线的入口都有地图牌，居民在路两旁种上了花草；曾经的渔民、农民如今成了导游、厨师和船夫，不少人还会几句简单的外语。

　　以穆尼奥斯一家为例，穆尼奥斯负责接送游客，他的妻子负责提前对接游客、规划游览路线，他的母亲和妹妹经营纪念品商店。他的三个儿子里有一个是徒步向导，两个在城里学习旅游专业，其中一人已经拿到导游证，以后打算负责运营小镇的新媒体宣介。

　　穆尼奥斯说，新冠疫情前，小镇一年能接待500多名游客，旅游收入对当地收入贡献超过50%。官方数据则显示，新冠疫情后巴拿马旅游业迅速恢复，2023年上半年赴巴旅客数量同比增长超过50%，生态旅游成为这个“运河之国”一个新的发展方向。

　　巴拿马跨两洋，森林覆盖率高，动植物种类丰富，生物多样性优势突出。巴政府在《2020至2025年可持续旅游总体规划》中提出，要利用独有的生态和文化多样性，将巴拿马打造成世界级的可持续旅游目的地，依靠人文和生态旅游资源吸引国际旅客和旅游业投资，带动旅游收入增长、提高全国就业率、缩小地区发展差距，同时利用旅游业收入反哺自然研究、促进生态资源保护，实现旅游业、社会发展和生态保护共同进步。

　　“借助生态旅游，巴拿马可以用较少的公共投入实现人民福祉的快速增长。”巴拿马旅游业商会主席奥维迪奥·迪亚斯说：“我们正在针对具体市场制定相关策略，不断完善生态旅游景点基础设施，推动生态旅游成为传统人文旅游外的全新行业支柱。”

　　穆尼奥斯说，克夫拉达安查镇早在政府规划出台前就采取了一系列环保措施：与巴拿马政府部门、运河管理局等方面合作，在小镇各处安置生态旅游规则宣传栏；导游时时提醒游客注意保护环境，带队时还会查看并清理沿线的垃圾；社区参与了运河管理局的河谷植被恢复计划，植树面积达36公顷。

　　“我们明白，游客是为了欣赏自然风景、逃离城市喧嚣才来到这里，生态环境是我们真正的财富。”穆尼奥斯说。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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