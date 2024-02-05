新华社开罗2月5日电（记者王尚）萨那消息：据也门胡塞武装控制的马西拉电视台5日报道，美国和英国战机4日晚间对也门北部多地发动了新一轮空袭。

据报道，美国和英国空袭打击了也门萨达省首府萨达、该省北部的拜基姆地区以及位于红海城市荷台达西北部的拉斯伊萨区等地。

美军中央司令部4日发表声明说，也门首都萨那时间4日清晨，隶属该司令部的美军拦截了一枚也门胡塞武装使用的对地攻击巡航导弹。当天上午，美军又拦截了四枚胡塞武装反舰巡航导弹，这些导弹当时正准备向红海水域的船只发射。

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文当天接受美国全国广播公司一档早间新闻节目采访时表示，美国打算在中东地区采取更多军事打击或其他行动，以继续发出明确信号，即如果美军受到袭击或美方人员遇袭身亡，美国会作出回应。

3日晚间，美英曾对胡塞武装控制的至少10个地点的30多个目标实施打击，美国国防部称这是“针对伊朗支持的武装组织”的报复行动。美国国防部长劳埃德·奥斯汀在声明中说，这次联合军事行动向胡塞武装“发出明确信息”，“如果他们（胡塞武装）不结束对国际商船和海军舰船的非法袭击，将继续承担进一步后果”。

4日，胡塞武装首席谈判代表穆罕默德·阿卜杜勒-萨拉姆表示，美英两国的空袭“无法摧毁胡塞武装的武器或限制其军事行动和能力”，并称将发动报复性袭击。

新一轮巴以冲突去年10月爆发后，胡塞武装频频在红海水域袭击关联以色列的船只，以示对巴勒斯坦的支持。胡塞武装说，只有以色列停火并允许人道主义援助物资畅通无阻运入加沙地带，袭击才会停止。为应对胡塞武装的袭击，美国去年12月牵头组建护航联盟，今年1月12日起同英国一起连续对胡塞武装目标发动空袭。一些国家谴责美英两国的军事行动侵犯了也门主权，会加剧地区紧张局势。（参与记者：邓仙来）

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