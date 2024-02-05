新华社巴西累西腓2月4日电 特写｜在巴西累西腓赴一场中国春节之约

新华社记者赵焱

一场沉浸式体验、一场热闹的庙会、一场绚烂灯光秀，2月3日，在巴西东北部城市累西腓的林度夫人公园，三场活动烘托出龙年春节的喜庆气氛。这是中国春节成为累西腓市官方节日后的第二次新春活动，中国春节又一次与巴西民众如约相见。

在沉浸式体验馆里，坐在四周的观众静静凝视一幅幅流动的画面，仿佛进行一场在中国的畅游；一群巴西小朋友在中国壮美河山的背景下奔跑，跑进了群山，跑进了城市，中国的风景也进入了他们的脑海。

12岁的卢卡斯随着音乐的节奏在画面中舞动，爸爸希尔瓦诺催促了几次都不愿离开。希尔瓦诺是律师，他偶然在网上看到中国春节庆祝活动的消息，就带孩子来这里，他告诉记者：“我和孩子都是第一次接触中国文化，但有了第一次就会让我想要了解更多。”

庙会区的活动主要由开考古盲盒、龙头制作和书法练习三部分组成，每个活动的摊位前都排着长长的队伍。考古盲盒里面有各种中国瓷器，彩纸折成的龙头是可戴在头上的头饰，而书法练习则是在扇面上写字，并可以得到这把独一无二的扇子。

戴着刚做好的龙头头饰的巴尔博萨是伯南布哥联邦大学国际关系学院的学生，他说自己因学习国际关系而喜欢上中国和中国文化。他的老家在伯南布哥州的另一座城市阿布雷乌-利马，他之前就听说过该州首府累西腓有中国春节庆祝活动，如今在这里上学，终于可以参加活动。

“自己来感受之后更喜欢中国文化了，希望自己所学的知识也能够为巴西和中国的关系作出贡献。”巴尔博萨说，“以后有与中国有关的活动，我希望自己也能去当志愿者！”

夜幕降临，灯光秀上演。公园内的路易斯门东萨剧院外墙上腾起金色巨龙的灯光秀，龙年拜年娃娃、二十四节气随后展现，之后在剧院的舞台上来自圣保罗唐韵艺术团的演员们带来中国特色舞蹈。

演出过后，五星红旗、巴西国旗依次亮起，中巴建交50周年的标识出现在观众们眼前。

中国驻累西腓代总领事王可说：“今年甲辰龙年喜迎中国巴西建交50周年，活动现场处处是两国建交50周年纪念标识，成为中巴民众热门打卡地，掀起共庆中巴友谊、携手构建中巴命运共同体的热潮。”

巴西联邦众议员伊萨·阿鲁达是第二次来参加中国春节庆祝活动，她说：“今年是巴中两国建交50年，我们相互了解越来越深，文化交流也越来越多，让我们能够在累西腓看到如此盛大、如此美丽的中国春节庆祝活动。”

本次中国春节庆祝活动的地点林度夫人公园是巴西著名建筑师奥斯卡·尼迈尔的作品，这处公园以卢拉总统的母亲林度夫人命名。

将中国春节定为累西腓官方节日法案的提案人、累西腓市议员西达·佩德罗萨说：“这个公园非常‘巴西’，在这里庆祝中国春节，就是巴中两国人民分享各自心中的爱，分享对和平的渴望。”

“今天这里有如此多的人，有巴西人、有中国人，我们每个人都能感受到同样的幸福。”佩德罗萨说。

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