新华网休斯敦2月5日电（记者徐剑梅 报道员陈晨）成都市川剧研究院近日在美国得克萨斯州最大城市休斯敦举办专场演出。

成都市川剧院＂欢乐春节＂专场演出近日在美国得州休斯敦举行，演员在表演《川剧变脸》。陈晨 摄

首先亮相的是中国西南地区民间原生态艺术川剧锣鼓套打。随后，取材自《三国演义》的《八阵图》粉墨登场，“撕飞卡”“舞枪花”及“翎子功”等武生功夫引来热烈掌声和叫好声。沁人心脾的《梅花绝句》，诙谐幽默的《皮金滚灯》，生动优美的《京胡、长绸》，都令人生起巴蜀情思。压轴的《川剧变脸》是川剧最独特和最具吸引力的表演之一，演员们下台走到观众当中表演，把演出气氛带到高潮。

演出前，主办方宣读了中国驻美国大使馆专门发来的贺函。贺函说，国之交在于民相亲。过去一年，休斯敦各界举办了丰富多彩的中美合作交流活动。这些活动不仅丰富了当地的多元文化生活，也为美国民众提供了深入体验和欣赏中国文化的机会，拉紧了两国人民之间的纽带。

此次专场演出由休斯敦中国人活动中心主办，川渝同乡会、中美文化联盟、休斯敦上海联谊会协办。

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