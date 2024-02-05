新华社墨西哥城2月4日电（记者吴昊 席玥）圣萨尔瓦多消息：萨尔瓦多新思想党代表的竞选联盟候选人纳伊布·布克尔4日晚通过社交媒体宣布，他在该国举行的总统选举中获胜。

布克尔表示，根据竞选联盟内部获得的初步统计数据，他作为竞选联盟候选人已赢得总统选举超过85%的选票，新思想党代表的竞选联盟已获得国民议会60个议员席中至少58个席位。

此前民调显示，布克尔所获支持率超过70%，其他候选人支持率均低于10%。萨尔瓦多相关法律规定，总统候选人获得超过50%的选票将直接当选；如无人获得过半数选票，两名得票领先的候选人将进入第二轮角逐。

萨尔瓦多大选投票4日上午开始，当地时间17时结束。选民将选出新一届总统和副总统，以及60名国民议会议员。

本届总统选举共有6名候选人。按相关规定，新思想党代表的竞选联盟候选人、现任总统布克尔获国民议会批准，自去年12月起暂时离开总统岗位，以参加新一届总统选举。其他候选人包括法拉本多·马蒂民族解放阵线候选人曼努埃尔·弗洛雷斯、民族主义共和联盟候选人霍埃尔·桑切斯等。

萨尔瓦多总统是国家元首和政府首脑，由直接选举产生，任期5年。新任总统将于今年6月1日就职。

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