人民网墨西哥城2月5日电 （记者谢佳宁）2月4日，由中国驻墨西哥使馆、墨西哥中国文化中心、墨西哥城市政府联合举办的第七届龙年“自行车生肖装饰大赛”在墨西哥城改革大道独立天使纪念碑环岛举办。中国驻墨西哥大使张润、市政府外办主任托瓦尔、北京市文旅局一级巡视员庞微出席活动并致辞，使馆文化参赞庄丽肖、中心主任石岳文等嘉宾及现场约1500名市民参加。

活动现场。人民网 Ernesto Domínguez摄

张润向墨西哥城市民送上了诚挚的新春祝福，到场嘉宾充分肯定民心相通对两国关系的重要性，祝贺北京与墨西哥城缔结友城关系15周年。选手们用心设计的作品将中国生肖元素与环保出行理念完美融合，体现出对中国龙文化的理解与喜爱。

北京成家班龙韵武艺团带来功夫舞蹈、 民乐演出、非遗空竹展示等，当地舞龙表演也惊艳亮相，现场喝彩不断。

活动现场。人民网 Ernesto Domínguez摄

活动现场。人民网 Ernesto Domínguez摄

活动现场。人民网 Ernesto Domínguez摄

活动现场。人民网 Ernesto Domínguez摄

(责编：王禹蘅、张悦)