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“欢乐春节 温暖迎春”2024年华侨新春联欢会在乌兰巴托举办

2024年02月05日13:30 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托2月4日电 （记者霍文）2月3日，中国驻蒙古国大使馆与旅蒙华侨协会共同举办2024年旅蒙华侨新春联欢会。驻蒙古使馆、蒙古国中华总商会和中资企业代表、孔子学院、南京市文旅局及外办同旅蒙华侨协会、华侨学校及侨界社团等500余名旅蒙华侨欢聚一堂、共庆佳节。联欢会是驻蒙古使馆开展"欢乐春节 温暖迎春"系列活动的一部分。

舞龙。驻蒙古使馆供图

舞龙。中国驻蒙古使馆供图

中国驻蒙古国大使沈敏娟发表致辞，介绍中国式现代化和中国特色大国外交新成就，表示过去一年中国经济持续回升向好，科技创新持续突破，对外合作硕果累累，中国倡议深入人心。中蒙关系大踏步发展。蒙古总统、总理赴华与会、访问。双边贸易增长近30%，创下近170亿美元历史新高。两国人员常来常往，恢复到疫情前常态。

沈敏娟致辞。驻蒙古使馆供图

中国驻蒙古国大使沈敏娟致辞。中国驻蒙古使馆供图

沈敏娟指出，今年是新中国成立75周年、蒙古议会选举年，也是中蒙建交75周年，对两国和两国关系发展都至关重要。我们要发扬龙马精神，抓住机遇乘势而上，以共建命运共同体为主线、以“一带一路”合作为主要平台，推动中蒙关系更上层楼。希望大家继续心系祖国发展，发挥独特桥梁作用，为两国国家建设和两国友好事业添砖加瓦。

沈敏娟强调，祖国统一是全球中华儿女的共同夙愿，希望大家继续坚守民族大义，反对一切分裂国家言行，为实现祖国完全统一作出海外儿女的一份贡献。

沈敏娟向华侨赠送春节包，向48位高龄、残疾及困难侨胞发放春节慰问品，并表示，过去一年中国驻蒙使馆秉持“外交为民”理念，用心用力用情维护旅蒙同胞权益，将继续努力为侨胞解难题、办实事。

华侨协会会长白双站在致辞中感谢祖国对侨胞无微不至的关爱，表示旅蒙华侨将继续紧密团结在一起，做好中蒙两国民间友好使者。

联欢会现场张灯结彩，华侨学校率先表演了舞龙舞狮，南京艺术歌舞团送上精彩纷呈的节目，气氛热烈欢快。

活动现场，沈敏娟接受蒙主流媒体采访，表示今年中国春节和蒙古白月节重合，可谓双喜临门，为中蒙建交75周年增添了喜庆气氛。站在新的历史起点上，中蒙友好互利合作大有可为，将为两国人民带来更多福祉。希望旅蒙侨胞在各自领域建功立业，为中蒙关系发展作出新贡献。

(责编：王禹蘅、刘慧)

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