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2024“欢乐春节·新春集市”活动在仰光开幕

2024年02月05日11:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光2月5日电 （记者谢佳君）2月4日，由中国文化和旅游部、中国驻缅甸大使馆主办，云南省文化和旅游厅、仰光中国文化中心承办的2024“欢乐春节·新春集市”活动在仰光开幕。中国驻缅甸大使陈海，仰光省首席部长梭登，仰光市市长博泰，朝鲜、新加坡、老挝、越南、泰国等多国驻缅使节，中国驻缅甸使馆参赞潘峰、参赞虞晋峰，仰光中国文化中心主任向剑波，以及缅甸文化、教育等各界人士、在缅中资企业与华侨华人代表出席。

活动嘉宾拜年。人民网记者 谢佳君摄

活动嘉宾拜年。人民网记者 谢佳君摄

陈海大使发表致辞-人民网记者谢佳君摄

陈海大使发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

陈海在开幕致辞中表示，2023年12月，春节被确定为联合国假日，“欢乐春节”活动是中国和世界共享中国文化的平台。欢迎更多缅甸及各国朋友到中国走一走、看一看，增进对中国的了解。中方将同缅甸各界携手推动中缅命运共同体建设走深走实，以更多合作成果更好造福两国人民。

嘉宾观看传统舞龙表演。人民网记者 谢佳君摄

嘉宾观看传统舞龙表演。人民网记者 谢佳君摄

梭登致辞表示，缅甸华侨华人众多，春节历来是仰光等地华社和各民族民众共同庆祝的重要节日。新年新气象，缅甸愿同中方深化务实合作，持续推进缅中命运共同体建设，祝愿缅中两国和世界人民幸福安康。

陈海大使与登梭首席部长共同为祥龙点睛-人民网记者谢佳君摄

陈海大使与登梭首席部长共同为祥龙点睛。人民网记者 谢佳君摄

此次“欢乐春节·新春集市”活动以“中国年，世界年，中缅胞波心相连”为主题，设有“传统技艺”“非遗文化”“年俗娱乐”“茶文化品鉴”“中华服饰”“中华美食”等多个展示体验区，为中缅两国人民呈现一场欢乐喜庆、交融互鉴的文化盛宴。

活动现场的剪纸展示。人民网记者 谢佳君摄

活动现场的剪纸展示。人民网记者 谢佳君摄

活动现场的扎染展示。人民网记者 谢佳君摄

活动现场的扎染展示。人民网记者 谢佳君摄

活动现场气氛热烈。人民网记者 谢佳君摄

活动现场气氛热烈。人民网记者 谢佳君摄

(责编：王禹蘅、刘慧)

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