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2024年“欢乐春节”布达佩斯唐人街新春庙会成功举办

2024年02月05日10:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙2月4日电 （记者禹丽敏）2月3日上午，由中国驻匈牙利使馆特别支持，布达佩斯唐人街集团、成都市非物质文化遗产中心等单位主办的2024年“欢乐春节”新春庙会活动在布达佩斯唐人街举办，中匈各界民众近万人共同欢庆新春佳节。

中国驻匈牙利大使龚韬在致辞中表示，“欢乐春节”品牌系列活动正为越来越多的国家和人民所熟知和喜爱，成为世界人民了解和体验中国文化的窗口。匈牙利有着中东欧最大的华人社区，多年来匈牙利华侨华人、中资企业和留学生为促进中匈关系发展、弘扬中华优秀文化做出了重要贡献。一直以来当地政府也给予了华侨华人、中资企业帮助与支持，今天庙会的盛况正是两国民心相通的极好例证，相信新的一年里两国关系将如巨龙一样腾飞向上。龚韬向所有参与筹办活动的各方面工作人员表示衷心感谢，并为现场观众送上龙年的美好祝愿。

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

匈中友好协会主席纳吉表示，参加唐人街新春庙会是领略中国传统文化的绝佳机会。如今春节作为中国人最重要的传统节日已经走向世界，全球每年都有约五分之一的人口以不同的形式庆祝春节，所有人都期盼着中国龙年能够为世界注入更多正能量，为所有人带去“吉祥如意”“喜乐安康”的美好祝福。

布达佩斯第十区区长科瓦奇致辞中说道，来自中国的朋友已经成为布达佩斯十区大家庭的重要一员，中国的传统文化和习俗让布达佩斯十区变得更加丰富多彩、更加温暖、更加与众不同。

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

在“非遗”集市的糖画区，热气腾腾的糖浆香气四溢，幸福、甜美的年味儿扑面而来。龚韬大使与嘉宾们分享家乡过春节做糖画的故事，并一起转动幸运转盘定制专属糖画。在“非遗”传承人的手中，糖勺变成了画笔，糖稀变成了粉墨，短短几十秒的勾画，一个个活泼可爱、惟妙惟肖的“吉祥龙”“可爱兔”就送到了嘉宾们的手中，令人爱不释手。蜀绣区，各种造型的单面绣、双面绣团扇应有尽有，来自四川的蜀绣传承人还为嘉宾们现场展示了传统刺绣技艺，伴随着五彩丝线的上下舞动，一幅明丽清秀的花鸟图从绣娘灵巧的指尖跃然而现，引得观众称赞连连。

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

庙会上，中医义诊区、汉语角、汉服试穿区、舞龙体验区以及中国美食区等区域也排起了长龙，热闹非凡、烟火气十足，向宾客们展示了包容、和谐的中国传统文化。

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

活动中，丰富多彩的文艺演出令人目不暇接，除腰鼓、旗袍秀、太极扇、川剧变脸、京剧等传统节目外，今年还新增了中国民族舞蹈、马面裙走秀、民乐合奏等新节目，展现了旅匈侨胞充满活力的精神风貌。此次庙会还吸引了不少匈牙利当地艺术团体同台献艺，特地从外地赶来的匈牙利尤绍·盖尔盖伊舞团为观众们带来了匈牙利民族舞蹈和民歌弹奏，为旅匈侨胞送上新春祝福。

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

中国驻匈牙利大使馆特别设立了“温暖迎春”领事保护宣介展台，领事协助志愿者们热心主动地为旅匈侨胞提供了各类咨询服务，送上了新春的温暖。展台前，龚韬大使与志愿者们亲切交谈，对大家近年来在开展领保宣传、慰侨暖侨等各项工作中的努力付出表示衷心感谢。

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

活动现场。中国驻匈牙利大使馆供图

此次唐人街庙会将2024匈牙利“欢乐春节”品牌系列活动的浓厚节庆氛围推向最高潮。两天的庙会活动中，近三万名来自匈牙利各地的民众参与其中，在热闹红火的氛围中共度欢乐祥和的中国文化年。

(责编：王禹蘅、刘慧)

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