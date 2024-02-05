人民网卢萨卡2月5日电 （记者黄培昭）绿树成荫、芳草遍地的赞比亚大学内，有一处中国特色浓郁的两层建筑群，那便是赞大的孔子学院。

记者来这里采访时，不巧是个周末，虽然如此，仍有不少中国功夫的爱好者在建筑的庭院场地上习武。还有喜爱中国舞蹈的当地小伙子，跟着中国老师一遍遍地练习跳中国民族舞。

星期天仍在孔院坚持习武的当地青年。人民网记者 黄培昭摄

赞比亚小伙子在跟着中国老师学跳民族舞蹈。人民网记者 黄培昭摄

赞比亚大学孔子学院中方院长樊国平在接受记者专访时介绍说，孔子学院于2010年7月26日由河北经贸大学与赞比亚大学联合创办，主要任务是致力于中文的推广和中国文化的传播。孔院创办13年以来，为当地培养了大量懂中文、热爱中国文化的学生，越来越多的赞比亚人开始学习中文，人们希望能够通过在孔子学院这个重要平台的学习，不断了解中国文化，学习中国的发展经验和成功之道。

“目前，除孔院总部，下设2个孔子课堂，16个教学点，形成了一院两堂多点的中文推广模式，学生性质包括学历生和非学历生（大、中、小学）、短期培训等。在赞比亚，每年学习中文的人数达3000多人，同时赞大孔院HSK考点运转正常，文化活动频繁。虽然如此，但我们还有很多的工作需要及时推进，希望社会各届给予关注和支持。”樊国平说。

赞大孔院中方院长樊国平在孔院大门前。人民网记者 黄培昭摄

据了解，2013年，中文课程被赞比亚政府纳入《赞比亚教育课程框架》。2014年，赞比亚教育部在全国10个省各遴选1所公立试点中学，开展中文教学。2019年5月，赞比亚政府与孔子学院总部/国家汉办（后更名为中国教育部中外语言交流合作中心）签署协议，将中文课程及考试纳入赞比亚中学阶段（含初中和高中）教育体系。

樊国平院长介绍说，赞大孔院面临的主要困难和发展瓶颈是师资不足以及教材教具缺乏等，希望能够尽快解决这些困难，使中文教学和中国文化在赞比亚得到更大的普及和更广的传播。

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