人民网首尔2月4日电（李帆）2月2日晚，中国驻韩国大使馆举办“2024年旅韩华侨华人春节招待会”。邢海明大使和夫人谭育军女士，使馆各部门负责人，以及在韩华侨华人、中资机构员工、留学生代表共300余人出席。

招待会在庄严的中华人民共和国国歌声中拉开帷幕。邢海明大使发表了热情洋溢的致辞，向百万在韩同胞致以节日祝福和美好祝愿。

2024年旅韩华侨华人春节招待会上邢海明大使致辞。人民网 李帆摄

邢大使表示，过去的2023年，我国经济持续回升向好，高质量发展扎实推进；疫后复苏按下“加速键”，全社会重新焕发生机活力；中国特色大国外交续写新篇，彰显大国胸怀担当。2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们将坚定不移推进中国式现代化、全面深化改革开放、加快构建新发展格局、推动高质量发展迈上新台阶。中国外交也将紧紧围绕党和国家中心任务，稳中求进、守正创新，为全面推进强国建设、民族复兴伟业营造更有利国际环境。

2024旅韩华侨华人春节招待会现场。 人民网 李帆摄

招待会上，在韩艺术团体表演了《芦花》《我和我的祖国》等经典歌曲以及舞蹈、武术、传统服饰秀等文艺节目。现场气氛热烈喜庆、年味浓郁，与会来宾互致新春祝福，畅叙美好情谊，共同祝愿祖国繁荣昌盛、中韩关系行稳致远。

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