人民网阿布贾2月4日电 （记者姜宣）3日，由中国驻尼日利亚大使馆和尼日利亚中国文化中心主办、尼日利亚中国总商会协办的2024年尼日利亚“欢乐春节”庙会在尼日利亚首都阿布贾中国文化中心成功举办。中资企业代表、华侨华人，尼日利亚政府官员及民众共约千余人参加了活动。

2024年尼日利亚“欢乐春节”庙会现场人头攒动。人民网记者 姜宣摄

中国驻尼日利亚大使崔建春在欢迎致辞中表示，2024是中国农历的龙年，龙是中华民族的图腾，是吉祥、智慧和力量的象征，向各界宾朋恭贺新春。他借助Dragon（龙）6个字母所代表词汇的寓意，生动诠释了持续提升的中尼友谊与双边关系：D代表 Development（发展），中尼两国都在努力发展自己的国家，只有发展才能取得个人和社会的进步，中方愿在中国式现代化建设的征程上，助力尼经济社会发展；R代表Revival（复兴），新冠疫情后，中尼和世界各国重振经济，活力迸发，中方愿与尼方共同推进普惠包容的经济全球化；A代表Assistance（协助），中尼都是亚非人口大国，两国需要团结互助，共同实现减贫、脱贫目标，努力让两国人民过上美好幸福生活；Ｇ代表Guidance（指导），构建人类命运共同体理念对人类谋进步和世界谋大同意义深远，指导我们携手并肩，共同努力建设一个远离战争暴力、平等有序的多级化世界；O代表Opportunity（机遇），全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议为两国进一步用好优势互补机遇指明了前进方向，明晰了战略目标，需要我们抓住机遇，共促发展；N代表Nationalism（爱国），中尼都是多民族国家，热爱各自的国家，为自己的国家自豪自信，是中尼共同成长发展进步的基础保障。

中国驻尼日利亚大使崔建春致“欢乐春节庙会”开幕词。人民网记者 姜宣摄

驻尼日利亚大使崔建春与当地小朋友合影留念。人民网记者 姜宣摄

尼日利亚联邦众议院尼中关系委员会主席贾法鲁表示，尼中两国人民聚集在中国新年庙会这一盛大活动中享受美食、娱乐和文化活动，不仅将展示丰富多彩的中国文化，也将为尼日利亚人提供一个了解中国朋友和中国传统的机会。

尼日利亚联邦艺术、文化和创意经济部常任秘书苏莱对举办中国龙年春节庙会表示祝贺。他在贺函中表示，尼中建交50多年，感谢中国驻尼使馆对尼日利亚坚定支持，未来联邦政府致力于进一步加深尼中关系。

中国驻尼日利亚大使崔建春（中）向伦赛维（左）赠送龙年生肖礼物。人民网记者 姜宣摄

中国驻尼日利亚大使夫人梁慧丽（右）向尼日利亚联邦艺术、文化和创意经济部常任秘书代表艾伊莎（左）赠送龙年生肖礼物。人民网记者 姜宣摄

尼日利亚艺术文化理事会主席伦赛维表示，多年来，尼中两国牢固的文化伙伴关系取得了极大成效，尼日利亚正在利用中国文化潜力推动经济发展，期待尼中将继续加强现有伙伴关系，不断造福两国。

近年来，随着“欢乐春节”品牌活动在全球范围内开展，日益成为中国与世界各国人民共享中华文化的重要平台。自2017年首届“欢乐春节”庙会在尼日利亚圆满举办后，每逢农历新年来临，中尼双方都会携手以线下或线上的形式举办庆祝活动。

驻尼日利亚使馆领导与尼方官员一起为祥龙“点睛”。人民网记者 姜宣摄

本次活动分为室内和室外两大部分，从上午10点一直持续到下午3点，借助文艺表演、游戏互动、美食广场、文化展示、图片展览、电影放映等丰富多彩的活动，让来宾共同感受中国春节文化之美、生活之美、和合之美。

尼日利亚民众展示他的中国名。人民网记者 姜宣摄

室内电影活动放映了国产大片“我和我的祖国”，穿插播放“春节联欢晚会”集锦及“中尼共建‘一带一路’和合乐章”宣传片。“中尼友谊”图片展则充分展示了中尼两国在各个领域合作共赢的丰硕成果及深情厚谊。

作为室外部分的重头戏，以“体验中国文化、品尝中国美食”为主题的本届庙会美食吸引着人们驻足流连，18家摊位为来宾提供了近百种美食。尼日利亚当地人品尝到了包括饺子、春卷、炒面、炒饭、年糕、烧烤等传统食品，他们纷纷对博大精深的中国特色传统饮食文化表达了赞叹。

陕西名小吃肉夹馍深受来宾喜爱。人民网记者 姜宣摄

尼日利亚民众享用中国美食。人民网记者 姜宣摄

在文艺演出版块，3支来自尼日利亚青年服务团民族舞蹈队、12支“中国之角”舞蹈队、阿布贾武术队、“尼日利亚中国总商会好声音歌手大赛”获奖选手等百余位中尼优秀舞蹈、武术演员、歌手同台演出，赢得了阵阵掌声。

等待观看文艺演出的版块座无虚席。人民网记者 姜宣摄

活动还专门为尼日利亚当地人设立了“动感地带”版块，12所联邦首都区中等教育局下属的设有“中国之角”的学校学生们在现场进行舞蹈互动，来宾们纷纷闻乐起舞，共庆新春，现场气氛热烈非凡。

“动感地带”版块“中国之角”的学校学生们表演中国传统舞蹈。人民网记者 姜宣摄

中国小朋友表演舞蹈《恭喜发财 红包拿来》。人民网记者 姜宣摄

尼日利亚学生表演舞龙。人民网记者 姜宣摄

游戏场地共设立了套圈、飞镖、跳绳、抢椅子、转轮盘、呼啦圈六种游戏，供来宾一试身手。游戏参与者得到了各种各样带有中国文化特色的奖品，获奖者人人欢欣雀跃。

在中华文化展示区，来宾们享受着“茶艺表演’“剪纸表演”的艺术熏陶。在观看了书法表演后，一些尼方嘉宾跃跃欲试，写下人生当中的第一个汉字，倍感喜悦。

中国书法家撰写“尼中矿联”庆祝刚刚成立的尼日利亚中国矿业联合会。人民网记者 姜宣摄

驻尼日利亚使馆文化处参赞兼文化中心主任李旭大表示，我们借助举办“欢乐春节”庙会，向世界提供更多的优秀公共文化产品，促进全球文明交流互鉴，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越，践行全球文明倡议，为打造中非命运共同体注入澎湃动力。

尼日利亚民众展示他们购买的中国美食。人民网记者 姜宣摄

人们围聚在美食摊前利用发放的餐票购买美食。人民网记者 姜宣摄

人们围聚在美食摊前利用发放的餐票购买美食。人民网记者 姜宣摄

(责编：王禹蘅、刘慧)