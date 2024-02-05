人民网莫斯科2月4日电 （记者隋鑫）2月2日，2024“温暖迎春·共庆中国年”白俄罗斯华侨华人新春交响音乐会在白俄罗斯国家音乐厅举办。音乐会由中国驻白使馆、白华侨华人协会、明斯克中国文化中心主办，白爱乐交响乐团和华星艺术团出演。中国驻白俄罗斯大使谢小用、白文化部第一副部长格罗马达出席并致辞，白各界代表、在白华侨华人、中资企业、留学生代表等800多人参加活动。

2024白俄罗斯华侨华人新春交响音乐会在明斯克举办。中国驻白俄罗斯使馆供图

谢小用在致辞中首先向参与演出的白爱乐交响乐团和华星艺术团的所有中白演员们及长期支持和促进中白文化交流与合作的白文化部和国家音乐厅致以感谢和敬意并表示，作为中国最隆重的传统佳节，春节是家人团聚的日子，反映出中国以和为贵、“家和万事兴”的传统价值观；春节是喜气洋洋的日子，承载着中国人民辞旧迎新、迎祥纳福的美好愿望。春节是中华传统文化的重要标志，成为中华民族的精神寄托和联结海内外中华儿女的情感纽带。今天的新春交响音乐会曲目丰富、曲调热烈，相信将给大家带来巨大的艺术享受和欢快的节日心情，成为在白华侨华人迎接2024龙年的难忘仪式。

中国驻白俄罗斯大使谢小用致辞。中国驻白俄罗斯使馆供图

谢小用指出，不久前，中白迎来了建交32周年纪念日，这场音乐会无疑也是向两国关系这一重要事件的特殊献礼。32年来，中白关系快速发展并达到了全天候全面战略伙伴关系的新高度。双方政治上高度互信，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，国际协作卓有成效。两国经贸合作蓬勃发展，去年双边贸易额再创新高，达84.43亿美元，比前一年增长67.3%，比建交初期增长了139倍。中白共建“一带一路”合作扎实推进，中白工业园等重点项目经济效益持续显现。双方人文交流和地方合作不断开花结果。中白32年建交史证明，中白关系持续深入发展完全符合两国和两国人民根本利益，也有利于地区和世界的和平与稳定。

谢小用强调，中白关系发展得好，离不开中白各界的共同努力，也离不开在座华侨华人的支持和付出。多年来，在白华侨华人展现出自信自强、团结进取的昂扬精神风貌，为促进中白各领域交流合作、深化两国民间友好发挥重要作用，希望大家今后继续发扬这一优良传统，为中白关系发展奉献更多智慧、汇聚更多力量。

白俄罗斯文化部第一副部长格罗马达致辞。中国驻白俄罗斯使馆供图

格罗马达第一副部长在致辞中首先向在场的中国朋友以及全体中国人民致以美好的新春祝福并表示，尽管白俄罗斯与中国相隔万里，两国仍建立了紧密且高效的协作关系。中白文化领域合作是两国关系中重要的组成部分。“欢乐春节”框架下的大规模庆祝活动已多年在白举办并成为良好传统。包括今晚的华侨华人交响音乐会在内的庆祝中国春节的活动让白民众更好地了解中国及其节日文化，使两国民众的距离更为亲近。谈到中国，总是令人想起古老又富有教育意义的璀璨历史。中国享誉世界的众多名胜古迹蕴含着中国人民惊人的创造力和深邃的中国智慧。2024年是中国龙年，也是白俄罗斯“质量年”。相信在这一特殊年份，双方将更加积极地实施植根于两国优秀传统价值观的联合文化创意项目。祝中国朋友新的一年里身体健康、诸事顺遂、国泰民安、春节快乐。

2024白俄罗斯华侨华人新春交响音乐会演出现场。中国驻白俄罗斯使馆供图

2024白俄罗斯华侨华人新春交响音乐会演出现场。中国驻白俄罗斯使馆供图

音乐会以中国喜迎春节的传统舞龙舞狮表演开场，中白音乐家同台为观众奉献了《春节序曲》《我的祖国》《铁血丹心》《库里安协奏曲》等经典交响曲目和主旋律歌曲，赢得全场持续不断的掌声和喝彩声。最后乐团返场演奏的《拉德斯基进行曲》将整场音乐会的气氛推向高潮并画上圆满句号。现场气氛友好热烈，喜庆欢乐。中白观众沉浸在雄浑、热烈、欢快、优美的交响乐之中。

在白华侨华人子女为音乐会进行暖场表演。中国驻白俄罗斯使馆供图

(责编：王禹蘅、刘慧)