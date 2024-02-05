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智利中部森林火灾已致99人死亡

2024年02月05日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社圣地亚哥2月4日电（记者朱雨博）智利司法和人权部下属法律医疗服务机构4日发布公告说，该国中部瓦尔帕莱索大区近日发生的森林火灾已造成99人死亡，其中32人身份已确认。

　　智利总统博里奇当天早些时候前往受灾地区视察并召开新闻发布会说，这场火灾是智利自2010年8.8级大地震以来发生的最严重灾难，政府将为火灾遇难者举行为期两天的全国哀悼。他表示，瓦尔帕莱索大区仍有多处活跃火点。随着部分地区火势减弱，救灾人员将更准确了解受灾情况，遇难人数可能还会增加。

　　瓦尔帕莱索大区区长蒙达卡在新闻发布会上表示，此次火灾中有数个火点同时起火，不排除由蓄意纵火引起。

　　据智利媒体4日报道，瓦尔帕莱索大区森林火灾2日晚开始蔓延至部分城镇地区。有目击者说，火势蔓延极快，不少人未能逃脱。

　　新华社记者获取的图片和视频显示，受灾地区部分城镇有大量房屋与汽车被烧毁，树木被烧得焦黑，天空中布满浓烟。

　　智利中部地区正经受热浪，部分地区气温高达40度，高温、干旱、风势多变增加了灭火工作的复杂性。根据智利政府有关部门数据，瓦尔帕莱索大区火灾受灾面积已超过1.1万公顷，超过3000座房屋损毁。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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