人民网迪拜2月4日电 （记者张志文）2月3日，2024年“欢乐春节”大巡游活动在阿联酋迪拜举行。中外各界人士相聚哈利法塔下，共迎甲辰龙年新年，共祝中阿关系美好未来。

在世界第一高楼哈利法塔下，中阿各界以欢乐大巡游的方式，喜迎中国新年到来。人民网记者 张志文摄

中国驻阿联酋大使张益明、中国驻迪拜总领事李旭航、阿联酋政府代表迪拜外办主任马克图姆亲王及各酋长国王室成员、政府官员等近百名嘉宾出席。

中国驻阿联酋大使张益明与阿方嘉宾共同为舞龙点睛。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

张益明表示，春节是中国的，也是世界的。欢迎各国朋友通过春节近距离领略中国文化。中阿关系迎来历史最好时期，各领域合作富有成果，两国民众亲如一家，相信将继续龙腾虎跃，实现更大成就。

李旭航在欢迎辞中表示，大巡游是37万侨胞大家庭的春节聚会，也隆重拉开庆祝中阿建交40周年的序幕。

中国驻迪拜总领事李旭航陪同外宾欣赏剪纸技艺。人民网记者 张志文摄

马克图姆表示，1984年阿中两国建立外交关系，特别是2018年两国建立全面战略伙伴关系以来，双边关系在多领域持续深入发展，特别是两国不断拉紧文化交流纽带，为政治、经贸合作创造了更多机遇。

迪拜经济和旅游局首席执行官伊萨姆·卡齐姆表示，今年是阿中建交40周年，也是中国新年大巡游活动在迪拜举办的第5年。这一壮观的巡游活动已成为迪拜这座城市团结和多样性的代名词，也加深了迪拜各社区之间的文化、社会和经济联系。

中外友人在世界第一高楼下载歌载舞，共迎中国新年。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

此次大巡游共有5家中企、15家侨团、5家阿方机构、7支龙队及33家来自迪拜、北京、山东、辽宁、四川等参展企业，共3500人参与，吸引观众约2.5万人。

大巡游现场，中国企业展出的智能人型机器人受到欢迎。人民网记者 张志文摄

迪拜当地华侨华人青少年在主舞台表演节目。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

图为参与大巡游的迪拜当地青少年。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

一位外国游客在大巡游现场拍照打卡。人民网记者 张志文摄

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