新华社北京2月4日电热点问答｜美国在中东“报复性”开打，闹哪样

新华社记者邓仙来 王尚

3日晚，美英两国对也门首都萨那和其他省份的胡塞武装目标发动了空袭。就在前一天，美军还空袭了叙利亚、伊拉克境内超过85个关联伊朗伊斯兰革命卫队及受伊朗支持的民兵武装目标。

美国在中东地区频频开火，背后是何盘算?美军行动是否还会升级?

打了哪儿

美国媒体3日援引美国官员的话报道，美英当天打击了也门胡塞武装控制的至少10个地点的30多个目标，包括指挥控制中心、地下武器库等。另据美国中央司令部3日发表的声明，美军当天拦截了6枚胡塞武装发射的反舰巡航导弹。此外，美军2日还摧毁多架胡塞武装无人机。

美方称，在2日针对叙利亚、伊拉克境内目标的军事行动中，美军空袭了7处地点的85个目标，出动了包括从美本土派遣的远程轰炸机在内的“数量巨大”的战机，打击了伊朗伊斯兰革命卫队及其附属民兵组织的指挥控制中心、情报中心以及存放火箭弹、导弹和无人机的仓库等。

伊拉克政府3日确认，伊安全部队的多个军事设施及附近居民区遭到美军空袭，造成包括平民在内的16人死亡、25人受伤。叙利亚军方同日表示，“美国占领军”对叙利亚东部多个地点和城镇发动“公然空中侵略”，造成多名平民和士兵死伤。伊朗外交部说，美军空袭侵犯了叙利亚、伊拉克的主权和领土完整，这些袭击是美国的又一次“冒险行动和战略错误”，只会导致地区紧张局势加剧。

为啥开打

今年1月12日以来，美国和英国连续对胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。自新一轮巴以冲突爆发以来，胡塞武装频频在红海水域袭击关联以色列的船只，以示对巴勒斯坦的支持。红海航线在全球海运航线中地位重要，商船在红海水域频繁遇袭已迫使多家国际航运企业宣布暂停这一航线，转而绕行非洲南端。这可能导致船期延误而产生额外费用，进而增加航运成本。

约旦东北部靠近叙利亚边境的美军基地1月28日遇袭，3名美军士兵死亡、超过40人受伤。这是本轮巴以冲突爆发以来，美军首次报告有士兵在中东地区遇袭身亡。美方认定受伊朗支持的“伊拉克伊斯兰抵抗运动”旗下武装组织使用伊朗制造的无人机袭击了美军驻约旦基地。连日来，美国总统拜登和多名美政府高级官员多次警告称，将对袭击美军的武装组织实施分阶段多次报复。

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比表示，美军针对伊拉克和叙利亚境内军事目标的空袭持续约30分钟，所打击地点均经过“仔细挑选”。柯比称，有“清晰且无可争辩的证据”显示，这些目标与当地美军人员受到的袭击有关。

美军参谋长联席会议作战部负责人道格拉斯·西姆斯表示，美军相信此次空袭将对相关武装组织袭击美国人的能力产生影响。

上海外国语大学中东研究所教授丁隆指出，美国正在采取“战争边缘政策”，通过不断升级报复强度以达到威慑目的。宁夏大学中国阿拉伯国家研究院执行院长牛新春认为，美军此次空袭有两层考量：一是要通过打击震慑伊拉克的民兵组织和伊朗，防止再次发生针对美军基地和人员的袭击事件；二是避免直接攻击伊朗本土，不寻求与伊朗发生直接军事冲突。

会升级吗

对于美方后续行动，分析人士认为，未来几天美军可能会继续扩大报复范围，但美国和伊朗不会爆发正面冲突。

美国总统拜登在2日发表的一份声明中说，报复行动目的是对“所有试图伤害美国人的人”作出回应，而非在中东地区或世界其他地区引发冲突。

面对美军是否计划打击伊朗境内目标的提问，柯比拒绝透露美军后续行动选项，而是重申美方目的是降低并扰乱伊朗伊斯兰革命卫队及受其支持武装组织的军事能力，迫使他们停止袭击美军人员和设施。柯比强调，美方不寻求与伊朗发生战争或冲突。西姆斯也表示，除袭击美军的武装组织外，美方未打算向任何方面发出信号。

美国《国会山报》报道，自驻约旦美军士兵遭袭身亡以来，拜登在对伊朗实施报复方面承受巨大压力。部分共和党人呼吁拜登下令袭击伊朗境内目标，但这很可能导致美国与伊朗爆发全面战争，是拜登所不希望的。

丁隆认为，美国的“战争边缘政策”不会有效果，“拉锯战将继续在中东上演，局势持续动荡紧张，但美国和伊朗不会爆发正面冲突”。

有啥盘算

今年以来，巴以冲突外溢效应显著加剧。美国一方面在中东多地“点火”，以武力威慑对手；另一方面，出于自身政治目的试图在巴以问题上“灭火”：在地区紧张局势不断升级之际，美国国务卿布林肯将再访中东斡旋巴以冲突。

分析人士认为，这体现出美国中东政策的混乱、矛盾和分裂，这种政策不仅无法终结本轮巴以冲突，还将进一步加剧地区紧张。

对于布林肯本轮巴以冲突以来即将第五次访问中东，北京外国语大学阿拉伯学院院长刘欣路指出，美方摆出斡旋停火的姿态意在安抚盟友，缓和阿拉伯国家的反美情绪。

丁隆认为，美方出面斡旋背后盘算绕不开美国大选，拜登不想让巴以问题、红海问题成为影响其选情的不利因素。巴勒斯坦解放组织执行委员会成员巴萨姆·萨勒希也认为，针对加沙地带冲突，美国从未认真考虑过停火问题。布林肯频访中东只是为了防止拜登在竞选连任时因加沙地带冲突引发的人道危机而丢失选票。

开罗大学政治学教授塔里克·法赫米说，美国政府在寻求加沙停火的同时，仍对胡塞武装以及伊拉克和叙利亚境内的目标发动袭击，说明美国的中东政策已陷入混乱。这不仅会削弱美国在中东的信誉，更显示美国已无力解决中东当前的困境。

叙利亚政治问题专家穆罕默德·奥马里认为，对于本就紧张的中东局势而言，美国的激进行动无异于火上浇油，将地区推向“高度不稳定状态”。“我们距离直接对抗只有一步之遥，任何误判都可能将我们推向悬崖边。”

丁隆说，要化解中东地区面临的困境和危局，需要回到目前一系列乱局的根源——巴以冲突，实现巴以长期停火才是解决问题的第一步。（参与记者：程帅朋、李军、段敏夫、姚兵、冀泽、王昊、包雪琳）

(责编：贾文婷、刘叶婷)