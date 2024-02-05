本报记者 高 乔

在黑龙江省抚远市开往哈尔滨市的K7066次列车上，列车工作人员邀请旅客参与“温暖春运回家路”联欢慰问活动，让旅客度过温馨快乐旅程。

新华社记者 王 松摄

随着新春佳节临近，春运忙起来了，春节旅游热起来了。

据中国国铁集团数据，今年春运，预计全国铁路将发送旅客4.8亿人次，与2023年春运相比，将增长37.9%，与2019年春运相比，将增长18%。据中国民航局预测，在今年的春运期间，民航旅客运输量将达到8000万人次，较2019年增长9.8%。外媒广泛关注，中国春运热闹非凡，中国春节旅行也呈现更多新形式、新变化。

“史上规模最大”90亿人次流动

据德国《法兰克福评论报》网站近日报道，中国将在2月10日迎来龙年。在中国，农历新年从这一天开始。数以亿计的人会利用春节前后的假期走亲访友。1月26日，为期40天的春运正式拉开帷幕，据中国交通运输部预计，全国跨区域人员流动量将达到约90亿人次，比以往任何时候都多。

孟加拉国《闪电报》网站报道称，中国一年一度的春运以壮观的方式拉开帷幕，标志着龙年的临近。在北京西站，人群熙熙攘攘，车站装饰着红灯笼和剪纸等节日装饰，该站是中国最繁忙的火车枢纽之一。中国东方航空公司以全部4架国产C919大型客机首秀春运来庆祝这一时刻，这反映了中国在民用航空领域的进步。

据路透社报道，中国民航局称，今年春运民航旅客运输量预计将突破8000万人次，较2019年增长9.8%。北京和上海的机场将迎来大量旅客。上海浦东机场和虹桥机场预计，今年春运期间的客运量同比将激增57.6%，而北京机场的增幅将超过60%。

据新加坡《联合早报》网站报道，今年春节期间，中国高速公路将允许小型客车免费通行9天。中国交通运输部近日表示，今年小汽车高速公路免费通行政策不仅保持不变，而且是从2月9日（除夕）00：00到2月17日（正月初八）24：00，免费9天。”

据埃菲社报道，中国交通运输部指出，自驾出行的客流约72亿人次，占总量的约80%，这反映出中国的一种旅行趋势。

假日消费激增助力龙年经济“开门红”

“数以亿计的人乘坐火车、飞机和其他交通工具踏上旅程，前去与朋友和家人团聚。旅行潮伴随着红灯笼、中国结的生动展示，这不仅是春节的庆祝活动，也是中国强劲和充满活力的经济的反映。”孟加拉国《闪电报》网站报道称，春运不仅仅是一个奇观，这是预期中的2024年消费热潮的前兆。伴随充满活力的春运，中国将迎来龙年，这个国家为新一年的经济繁荣做好了准备。

外媒关注到，热闹的春运不仅意味着交通繁忙，更孕育着新的消费热潮，将助推中国经济迎来2024年“开门红”。

巴基斯坦《世界新闻》报道称，中国春节出行高峰的人员流动量将达到惊人的90亿人次，凸显一幅充满活力的经济活动和文化庆祝的生动画面。北京首都国际机场人头攒动的景象和全国各地市场的红火气氛，为热闹非凡的春节做好了铺垫。在这股热潮中，中国不仅将经历破纪录的人员出行，还将出现消费激增，有望对中国的经济产生持久影响。旅行热潮中涌现的故事证明了人员流动与经济活力之间相互交织的关系。从退休白领的海南自驾游，到中国和新加坡的互免签证协议，所有迹象都表明旅游业正在蓬勃发展。

路透社报道称，中国交通运输部门新增了赴国内热门旅游城市的列车和航班，包括黑龙江哈尔滨和海南三亚等。

美国“世界旅游和旅行”网站报道称，得益于黑龙江省哈尔滨市丰富的旅游资源、热情好客的待客之道以及在社交媒体上的广泛知名度，春节假期前往该市的旅游预订量同比激增14倍以上。哈尔滨旅游的成功经验激发了人们对冰雪体验的渴望。旅游预订网站上此类旅游产品的预订量同比增长超过10倍。最受欢迎的目的地包括哈尔滨、牡丹江、长春等东北城市以及北京和新疆乌鲁木齐。

《日本经济新闻》近日报道称，春节假期期间，人们更倾向于在外出就餐和休闲娱乐方面消费。以往很多人回乡探亲期间都会去楼盘样板间和汽车4S店逛一逛。地方政府也有类似的鼓励举措。地处西南内陆的重庆市将面向回乡购房人员推出减税政策。广西壮族自治区首府南宁市也发放了购买汽车的打折券。

“春运不仅会增强节日气氛，还会成为即将到来的假期消费增长的催化剂。在春运期间创造的活力的推动下，中国经济正在为2024年充满希望的开局奠定基础。”巴基斯坦吉奥电视台网站报道称。

互免签证助推中国出境游“突破性”增长

“随着一辆中老铁路国际客运列车抵达琅勃拉邦，车站广场上满是中国游客。近50辆大型面包车在车站前排成队，来自中国的旅游团成员相继上车。由于临近春节长假，乘坐列车的人数增加，车厢几乎满员。”《日本经济新闻》在报道中呈现了近日中老铁路的繁忙景象。

连日来，中国与多国实行互免签证措施，中国游客在春节期间走出国门、尝试出境游成为一大趋势。美国“精奢商业观察”网站报道称，2024年初，多名业内分析师预测今年中国出境游将出现“突破性”增长。牛津经济研究院预测，中国2024年的国际旅行量将比2023年增加一倍。路透社报道称，春节期间，中国民众出境游将增加。目前，中国航空部门新增了2500多班飞往东南亚、日本和韩国等目的地的国际航班。

据德国之声电台网站近日报道，据中国外交部消息，截至目前，中国已与157国缔结了涵盖不同护照种类的互免签证协定，与44个国家达成简化签证手续协定或安排，与包括新加坡、马尔代夫、哈萨克斯坦等23个国家实现全面互免签证。此外，还有60多个国家和地区给予中国公民免签或落地签便利。中国与新加坡互免签证的协议生效后，在中国被视为东南亚黄金旅游线路的“新马泰”3个国家已全部对中国游客免签。

“除了境内的探亲、旅游等出行，境外游数量也将增加。中国民航局预计，春运期间出境游市场将形成短期旺季。”新加坡《联合早报》报道称，在即将到来的春节假期，马来西亚旅游业将迎来一波高峰。从2023年12月1日起，马来西亚和中国的公民享有互访免签证的便利，中国公民到马来西亚可免签证入境30天，马来西亚公民到中国不超过15天也无需申请签证。近日，相关航班和旅游配套的搜索与预订量激增，多家航空公司表示密切关注航班需求，并计划增加航班频次和航线。

美国知名旅游网站Skift网站报道称，爱戴爱集团首席执行官亚历山大·格罗斯分析，随着中国民众经济能力提升，生活方式改变，他们必将继续并加速奔赴全球各地旅行。让我们准备好迎接一场旅行盛会，期待中国旅游复苏热潮的到来。

(责编：贾文婷、刘叶婷)