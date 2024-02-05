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近日，中国和新加坡、泰国相继签署互免签证协议。这就意味着，中国人去新加坡和泰国，无论是玩还是见家人、谈生意，都可以拿上护照，说走就走。算上之前已经谈妥的马来西亚，有人说，这叫中国和“新马泰”实现了双向奔赴。

消息一出，去东南亚旅游马上就“爆”了。有数据显示，中国与新加坡互免签证刚公布半小时，某旅游平台新加坡的搜索热度，比前一天涨了2倍还多；宣布后1小时，新加坡机票搜索量环比增长超15倍、酒店环比增长超6倍。当然，互免签证肯定有来有往。岛妹还看到有平台公布，今年以来，新加坡旅客入境中国旅游预订量，环比增长了66%！泰国旅游与体育部预计，互惠免签证计划今年将吸引约800万中国游客赴泰旅行。

一个国家的签证政策，不是拍脑袋就能决定的，里面包括了许多考量。首先肯定得关系好，朋友处得舒心、处得久，有深厚的民意基础。其次，交往还得有甜头，能让彼此都受益。

行动就是诚意，诚意也收到了热情的回应。岛妹看到有媒体说，中国和新加坡、泰国等国互免签证是个信号，说明中国推动旅游和商业交往越来越努力；瑞士宣布，将为中国公民和赴瑞投资的中企提供更多签证便利；爱尔兰欢迎更多中国企业投资。互惠互利政策越来越多，大家关系不就越来越近了？春节假期就快到了，你又打算去哪里？

(责编：贾文婷、刘叶婷)