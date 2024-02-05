本报记者 郑 娜

本文配图：歌剧《罗密欧与朱丽叶》舞台照。

国家大剧院供图

2024年是中法建交60周年暨中法文化旅游年。1月25日至28日，由中国国家大剧院制作，中国、法国、德国、意大利多国艺术家携手演绎的歌剧《罗密欧与朱丽叶》在北京精彩上演，拉开了中法建交60周年庆祝活动的帷幕，也成为中法文化旅游年在北京的第一项大型活动。中外艺术家联袂为观众奉献了一场精彩绝伦的法式歌剧盛宴，也为中法建交60周年献上了一份“特殊礼物”。

法国歌剧杰作北京上演

《罗密欧与朱丽叶》被公认为世界文学史上的经典之作，它曾无数次被改编成各类体裁的作品，如交响曲、芭蕾舞剧、电影及电视作品等。法国作曲家古诺的歌剧代表作《罗密欧与朱丽叶》便是众多艺术名篇之一。

古诺是19世纪中下叶法国歌剧学派的杰出代表，也是法国抒情歌剧的创始人和奠基人。他首演于1867年的作品《罗密欧与朱丽叶》，以柔美精致、抒情缠绵的音乐著称，被誉为法国抒情歌剧的典范。2018年，古诺诞辰200周年之际，国家大剧院版《罗密欧与朱丽叶》首演亮相。2024年，在中法建交60周年这个特殊的年份，国家大剧院再次将这部法国歌剧《罗密欧与朱丽叶》搬上舞台。

“今晚，我们相聚在最能代表法中关系创造性和密切性的场所之一——中国国家大剧院。这座汇聚法中建筑艺术结晶的剧院由两国团队共同设计，既是我们合作的标志，也是具有象征意义的安排。”1月25日晚观看歌剧《罗密欧与朱丽叶》后，法国驻华大使白玉堂说。

在这部为国家大剧院量身定制的作品中，来自意大利的导演斯特法诺·波达独揽导演、舞美设计、服装设计、灯光设计、编舞等多项工作，他前卫且极具象征主义的舞美风格给观众留下了颇具冲击力的深刻印象。

波达表示，《罗密欧与朱丽叶》是一部重要的法国歌剧作品，在法中建交60周年和2024年法中文化旅游年的时间节点，希望借助这部作品让艺术交流跨越国界、触抵人心。

执棒此次演出的中国指挥家许忠非常高兴能和波达合作。许忠十分欣赏古诺的这部抒情歌剧杰作《罗密欧与朱丽叶》，在他看来，法兰西音乐的色彩斑斓，非常讲究和语言文字的配合，法语歌剧中音乐的起伏，随着剧情的推动，特别能够让观众身临其境。

中外艺术家携手演绎

擅长在古典和现代中探求多层次平衡的波达，在这一版《罗密欧与朱丽叶》中有意模糊了时间与地点，用现代人的视角打造剧中经典场景。舞台上，弧线无处不在，充斥整个空间，犹如时空隧道一般向深处延伸。波达解读弧线的灵感“来源于国家大剧院的外观，从近到远形成了灵魂和记忆的通道”，所有舞台元素都以“环形”的方式存在，某种层面也意寓人类历史仿若一个永恒且周而复始的旅程，炫目又不断重复。

简洁却富于变化的线条、纯粹的颜色、质感现代的服装、速度极缓且克制的表演，这版《罗密欧与朱丽叶》以游离的、科幻般的超现实感，托举起关于爱情、家族、仇恨的普遍性思考。深沉的隐喻贯穿始终，比如，整台演出中格外引人注目的螺旋楼梯，矗立正中，象征卡普莱特、蒙太古两个家族之间彼此敌视却难舍交集的关系。随着剧情铺展，楼梯开始旋转，象征两大家族世仇的分离半球体、悬挂于空中的“朱丽叶阳台”出现，以不断移动的造型和变幻的灯光，织就了一条讲述故事走向的暗线。

在许忠的执棒下，整台演出激情与抒情并存，细腻的音乐表现始终牵引着观众心绪。下半场的几场戏剧冲突场面，生动地传达出戏剧的情感、气氛与张力。包括阿尼·约伦茨、托马斯·贝廷格、梅杰、尼古拉·泰斯特、亚历山大·迪阿梅尔、保拉·加尔迪纳等多国歌唱家组成的主演班底实力过人。国际组阵容中，饰演朱丽叶的德国歌剧演员阿尼·约伦茨曾在国外多次登台饰演这一角色，在她的诠释下，朱丽叶复杂的情绪与人物性格转变一气呵成。饰演罗密欧的法国歌剧演员托马斯·贝廷格也将角色的深情和痛苦演绎得饱满动人。

青年歌唱家张玫瑰、王川领衔的中国组阵容也有不俗表现，张玫瑰饰演的朱丽叶令不少观众眼前一亮，无论是少女的热烈娇憨、挣扎于重重阻挠间的痛苦，张玫瑰都拿捏得可圈可点。

中法文化交流精彩继续

托马斯·贝廷格是第一次来到中国。能参与这次演出，他感到非常激动。在北京演出排练间隙，他给自己安排了几场City Walk：或去天安门广场，或去北京胡同。这样的行走让他真实地接触北京，了解北京，喜欢上北京。虽然面临语言不通的问题，但贝廷格说：“即使如此，我们也能通过各种各样的表达方式理解彼此，我想这可能也是法中友谊持续60年的原因。”

“对我来说，今年不仅是法中建交60周年，更是我的中国年。此前我听过很多关于中国的事情，但直到今年我第一次来到北京，才真正地了解中国。”贝廷格表示，今年他还将会有多次机会到访中国，是他真正的“中国年”。

据了解，继歌剧《罗密欧与朱丽叶》之后，今年还将有更多法国艺术机构如凡尔赛宫皇家歌剧院管弦乐团、波尔多国家歌剧院芭蕾舞团等前往中国多地演出。中国观众可以重新品味法国经典戏剧作品，如法国导演让·贝洛里尼重新创作的名剧《悲惨世界》和法兰西喜剧院带来的《司卡班的诡计》。此外，《巴黎圣母院》《唐璜》和《摇滚莫扎特》等经典法国音乐剧也将陆续与中国观众见面。

(责编：贾文婷、刘叶婷)