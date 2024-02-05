“尔滨”冰雪文旅热度不减，“尔滨”的冰雕艺术家们也一刻不停忙着让作品在北欧“落地”。当“冰马俑”出现在挪威首都奥斯陆街头，当“寿星公”和“圣诞老人”相遇，会碰撞出什么样的火花？

“尔滨”技艺亮相挪威

由中国文化和旅游部与中国驻挪威大使馆主办的“你好！中国”冰雕彩灯艺术展近日在挪威首都奥斯陆开幕，由哈尔滨艺术家制作的冰雕作品和来自四川自贡的彩灯闪亮登场。

据此次访挪的艺术家之一，哈尔滨师范大学美术学院副教授、黑龙江省美协冰雪雕塑艺委会副主任兼秘书长张鑫介绍，冰雕艺术家们在挪威创作了七件作品，其中包含极具中国特色的熊猫、兵马俑、飞天、中国龙等形象。他们希望以冰雕为媒介，把中国故事和中国文化带到挪威，也让当地市民、游客能体验到哈尔滨人的冰雪技艺和中国人的热情。

1月28日，人们在挪威首都奥斯陆欣赏冰雕和彩灯。新华社发（陈雅琴摄）

出席活动开幕式的挪威创新署副总裁兼旅游和特派事务处处长伊丽莎白·斯万霍尔姆·梅耶尔表示，此次冰雕彩灯展以奥斯陆市为背景，为来自挪威和世界各地的游客带来了一次独具特色的中国文化体验。奥斯陆市民埃米尔·克里斯滕森告诉记者，展出的冰雕和彩灯让他大开眼界，使他了解到中国冰雪文化和传统文化的魅力，让他对这个东方大国有了更多向往。

对访挪的哈尔滨冰雕艺术家们来说，这趟挪威之行带给他们的是自豪感。

张鑫告诉记者，他们在机场入境挪威时就有边检官员对他说，“哈尔滨让他感觉是很神奇和奇妙的冰雪世界”。“来到这儿的很多游客也都跟我们表达过，他们去过哈尔滨，知道哈尔滨，所以我们在遥远的地方感到了一种自豪感。”

这是1月28日拍摄的在挪威首都奥斯陆展出的冰雕。新华社发（陈雅琴摄）

据张鑫介绍，上世纪80年代起，哈尔滨有关部门开始邀请外国艺术家、官员访哈参加冰雕活动，也派人赴国外参加冰雕活动进行交流。到了90年代，哈尔滨的冰雪景观工作者开始到国外进行一些冰雪景观工程的建造。“哈尔滨的冰雪建筑能力在国际上是一流的，冰雕技艺也很突出。”

“尔滨”的“冰与灯之歌”

“哈尔滨的冰雕‘走出去’是我们几代人的夙愿。哈尔滨人的热情、努力在冰雕里都能体现。它是一种很好的艺术形式，同时也是人们在艰辛的环境中对生活的热情的体现。”赴挪冰雕艺术家之一、哈尔滨师范大学美术学院雕塑系主任于猛说。

哈尔滨因天气寒冷，被人们称为“冰城”，不仅拥有世界著名的冰雪节，也因冰灯艺术享誉世界。古时，为弥补照明工具不足，人们用水桶盛水冻成冰壳以罩灯火。后来，人们将冰块刻出千姿百态，辅以彩灯映照，逐渐发展成为如今的冰雕。

游客在哈尔滨冰雪大世界园区内游玩（无人机照片，1月9日摄）。新华社记者 王建威 摄

1963年，哈尔滨兆麟公园举办了第一届冰灯游园会。自那时起，这座地处中国版图上最高纬度的省会城市借用自然资源，不断打造以冰雪为主题的冬季乐园。一批批冰雕雪塑艺术工作者也如雨后春笋般涌现。

“我家就在兆麟公园旁边，所以耳濡目染，慢慢学习……”原哈尔滨冰灯艺术博览中心开发部部长谭景欣说。据他介绍，上世纪90年代末他和同事受邀前往阿联酋制作室内冰灯，那是他第一次出国展示冰灯艺术。如今他已经走过了20多个国家和地区，向外展示哈尔滨的冰灯艺术。

哈尔滨冰雕师们在韩国、美国、丹麦、加拿大、马来西亚等地留下了足迹。冰雕师刘迪对记者说，他们到过美国奥兰多、丹麦哥本哈根、加拿大万锦市等。他们曾在丹麦的国家公园做了45天展示。

“从灯泡，到日光灯，再到LED灯，这些年冰灯所需要的光源不断更新，哈尔滨工匠们的冰灯技艺也不断提升。如今看到我们的技术越来越好，知名度越来越高，我很骄傲。”谭景欣说。

今年冬季，哈尔滨的冰雪旅游在网络上引起巨大关注，在谭景欣看来，这是厚积薄发。“哈尔滨有几十年的冰雪艺术建造历史，积累了大量人才，一代一代人的传承，让哈尔滨拥有今天厚重的冰雪旅游资源，所以我觉得今年的火爆不是偶然。”（记者：张玉亮、王君宝；视频：王玉珏；编辑：鲁豫、郑昊宁、王玉珏、杜逾舸、马骁、淡然）

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