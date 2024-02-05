新华网布加勒斯特2月4日电 《闽南风情》欢乐春节文艺演出近日在罗马尼亚首都布加勒斯特国家歌剧院举办，庆祝中罗建交75周年系列活动由此拉开帷幕。中国驻罗马尼亚大使韩春霖、罗马尼亚外交部国务秘书赫里斯泰亚、布加勒斯特市特派员霍平克、泉州市文化广电和旅游局副局长何奕斌等出席。

近日，在罗马尼亚国家歌剧院，一位罗马尼亚演员表演节目。克里斯泰尔 摄

韩春霖在致辞中表示，春节是中国最重要的传统佳节，是阖家团圆，亲人团聚的日子，传承着和平、和睦、和谐的中华理念，寄托着中国人民对美好生活的期盼。

韩春霖说，自1949年中国和罗马尼亚建交以来，两国关系经受住国际风云变幻考验，保持平稳发展。两国人民携手同行、守望相助，友好情谊跨越时空，历久弥新。历史已经并将继续证明，中罗友好符合两国根本利益和两国人民共同意愿。

赫里斯泰亚表示，2024年是罗中建交75周年，也是两国签署全面友好合作伙伴关系20周年，愿双方继续搭建合作桥梁、促进相互了解、推动繁荣发展，增进两国人民的共同福祉。

何奕斌表示，希望通过展示泉州非遗之美，以中华优秀传统文化为媒介，进一步推动中罗文化交流合作，促进两国人民相知相亲，共同绘就联结世界、美美与共的壮阔画卷。

当晚，中国艺术家与罗马尼亚艺术家同台献艺。来自中国福建省泉州市的艺术家为观众们带来了五祖拳、梨园戏等表演。罗马尼亚小快板儿童合唱团演绎了中文歌曲《歌声与微笑》，并与中国歌手共唱《同一首歌》。由排箫演奏家达米安·德拉吉奇领衔的罗国家歌剧院管弦乐团，献上《月亮代表我的心》《云雀》等中罗经典曲目颂扬中罗友谊。文艺演出落幕后，国家歌剧院外绚烂的烟花为此次活动画上了圆满的句号。

本次文艺演出由中国文化和旅游部国际交流与合作局、中国驻罗马尼亚大使馆主办，泉州市文化广电和旅游局、布加勒斯特中国文化中心承办，得到了罗中之家的大力支持。

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