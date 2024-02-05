新华网巴黎2月4日电（记者张百慧 孙鑫晶）箫声柔和，婉转低吟；竖琴沉静，声声附和。两者犹如一对促膝长谈的故交，情绪虽几经起伏，却始终回应着彼此的倾诉。在法国巴黎的科尔托音乐厅内，数百名观众静静聆听这首中西乐器合奏的《相和歌》。

2月1日晚，中国笛箫演奏家张维良与法国音乐家塞利娜·古杜尔在巴黎联袂献上了一场以“相和歌”为主题的音乐会。一方朴素的木质舞台上，张维良全程潇洒站立，相继使用笛、箫等中国古代乐器，与端坐在一旁的竖琴演奏家共同演绎了《夕阳箫鼓》《鹧鸪飞》《风竹》等融合了东情西韵、古今技法的改编或原创曲目。

2月1日晚，中国笛箫演奏家张维良与法国音乐家塞利娜·古杜尔在法国巴黎联袂献上了一场以“相和歌”为主题的音乐会。（孙鑫晶 摄）

《相和歌》是本场音乐会的压轴与点题之作。相和歌是一种源自中国汉代的民间音乐形式。2023年，美国作曲家霍夫曼从《诗经》中汲取灵感，创作了这首箫与竖琴的“合奏曲”。张维良说，《相和歌》旨在用当代语言诠释传统经典，在中法建交六十周年之际全球首演，也意在传达中法文化“和睦相处”的希冀。

演出期间，一些曲目中的自然元素引起了听众丹妮丝和让-吕克夫妇的共鸣。同为音乐人的丹妮丝表示，听到中国乐器演奏的鸟鸣、水声和风吟，让人想到了德彪西、拉威尔等西方印象乐派作曲家。“中西音乐都在演绎自然，但风格迥异。相似又不同，这让两种音乐各具魅力。”

让外国人听到中国音乐的“能力”，这正是张维良多年来梦寐以求的一刻。他表示，中国音乐虽已走出国门，其实力却尚未完全被西方认识。他希望通过中国乐器与西洋乐器的深度融合，让西方人逐渐了解中国音乐。

2月1日晚，中国笛箫演奏家张维良在音乐会现场用箫演奏乐曲。（张百慧 摄）

这次在巴黎的演出是古杜尔首次与张维良合作，也是她第一次深入探索中国音乐。古杜尔说，这次跨国合作将她带入了“另一个宇宙”，让她发现中国音乐不只在意旋律，还讲究制造氛围和贴近自然的音效。

“我与中国之间建立了友谊。”古杜尔说，今年是中法文化旅游年，她希望参与更多这样的中西合奏音乐会，让法国人对中国音乐产生好奇，并了解与之有关的一切。

(责编：贾文婷、刘叶婷)