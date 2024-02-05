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通讯｜“千里江山图”穿上身 国风羽绒服“秀”巴黎

2024年02月05日08:19 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎/南昌2月4日电　通讯｜“千里江山图”穿上身 国风羽绒服“秀”巴黎

　　新华社记者

　　江西省共青城市，冬日暖阳透过落地窗，斜照进王秋寒设计室，带有青花瓷缠枝并蒂莲图案的长款羽绒服格外显眼。

　　“今年下半年，我们将带这些设计继续参加中法时装周系列文化活动，将更多‘国潮’元素融入时装，让人看一眼就知道这些羽绒服是‘中国制造’。”武汉纺织大学共青城纺织服装产业研究院院长王秋寒说。

　　不仅有“国潮”元素，设计团队还将东西方设计理念深植于服装设计中，深浅不一的马赛克图案表现中国山水画的泼墨意境，提花刺绣等中国传统工艺勾勒西方人熟悉的几何图案，盘扣交襟等中式细节融入现代时尚元素……

　　王秋寒说：“今年羽绒服的设计将重点展示景德镇陶瓷文化，我们也在推动与中国国家级非物质文化遗产夏布绣传承人的合作，将‘麻布绣花’的非遗文化‘绣’上羽绒服。”

　　2024年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年。为促进两国人文交流，一系列中法文明对话交流活动正陆续举行。

　　当文化“软实力”成为设计创意“硬支撑”，中国优秀传统文化正给服装设计师们带来源源不断的创意灵感。

　　“羽绒服是舶来品，因为款式、颜色单调，被形象地称为‘面包服’。”武汉纺织大学共青城纺织服装产业研究院设计师王冉说。

　　在这位“95后”设计师眼中，当下的羽绒服要想赢得更多消费者青睐，不仅要保暖，还要时尚而多样。

　　什么样的羽绒服能既新颖又时尚？2023年，王冉和团队一起设计的30余款不同寻常的羽绒服初登巴黎秀场。他们设计的一款羽绒服宛如中国宋代名画《千里江山图》：衣襟上奔流飞瀑，腰带上绵延山脊……

　　千里江山穿上身，只此青绿点新衣。2023年秋的中法时装周上，音乐响起，模特们款款而出，巴黎时尚界人士瞪大了眼睛。

　　谈起那场“秀”，法国姑娘莱娅至今念念不忘。“那些衣服太漂亮了，如果能在时装中看到越来越多中国元素，那会非常棒，因为这改变了法国传统的服饰风尚。”

　　当天走“秀”的法国模特玛林·尼古拉说，不要当天报酬了，只想要身上这件羽绒服，因为它太美。

　　法国国际艺术沙龙展执行董事伊莎贝尔·劳森说：“非常喜欢这场‘秀’，尤其是服装剪裁、面料和设计元素，衣服上的这些山水花鸟，都很有中国意境。”

　　“最奇妙的是，尽管我看到很多中国传统元素，但同时又不断被现代感冲击。”巴黎时尚快闪店策划人贾米拉·桑加雷说。

　　巴黎中国文化中心主任刘红革认为，以非遗传承国潮文化，以创意开启时尚对话，让法国观众欣赏到中国传统文化与时尚精神有机融合的佳作，这将为两国文化和创意产业交流合作开辟新空间。

　　不少法国设计公司和设计师认为，中国服装产业生产加工能力在世界具有领先地位，服装产品兼具设计感与性价比，法中时尚产业合作空间巨大。

　　“近年来中国在时尚、服装产业方面有了长足发展，我们非常愿意同中方拓展合作。”法国时尚学院院长格扎维埃·罗马泰表示，现如今，中国特色鲜明的图案、纹饰和风格鲜明的设计，越来越被法国及欧洲时尚界认可，期待看到更多中国元素在世界时尚舞台上闪耀。（参与记者：黄浩然、陈毓珊、张百慧、彭菁、孙鑫晶）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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