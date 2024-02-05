新华社纽约2月3日电 通讯｜在美国最大的艺术博物馆感受中国传统文化

新华社记者兴越 谢锷

伴着欢腾的锣鼓声，一条金红相间的中国龙在美国最大的艺术博物馆——纽约大都会艺术博物馆大厅内穿行。精彩的舞龙表演3日正式开启大都会艺术博物馆2024“喜迎龙年·欢乐春节”庆祝活动。

本次庆祝活动涵盖木版年画、好运灯笼制作、书法、绘画、诗歌鉴赏、爵士乐演出、布袋戏表演等多种艺术形式，吸引当地民众慕名而来。他们提着刚做好的灯笼，戴着彩纸做的头饰，还有人穿着旗袍、汉服等传统服饰，与博物馆中不同文化的展品共同构成奇妙的文化融合图景。

当天，浙江省文化馆带来了中国传统手工艺项目“木版年画”，手工坊教室门前排起长队。国家级非物质文化遗产项目杭州雕版印刷技艺青年传承人黄捷成向参加活动的家长和小朋友们讲述雕版印刷的历史，亲手演示，互动教学，涂墨、刷匀、印制，一幅幅精美画作在此起彼伏的赞叹中诞生。

浙江省文化馆馆长阮静告诉记者，希望现场的展演展示让当地小朋友们感受到中国文化的特色、趣味和魅力，希望借助中国传统民间艺术形式，让中国优秀传统文化走进美国民众心中。

当地市民克里丝特尔·沃尔法德带着四个孩子参加木版年画手工坊活动。她说，很高兴有机会带孩子体验中国文化。沃尔法德12岁的大女儿格蕾丝举着自己的作品兴奋地说，木版年画及其代表的中国文化“特别酷”，一步步印出年画的过程非常有趣，老师的讲解也让她了解了刻制木版工艺的复杂性。“我对中国文化很感兴趣，希望有一天能去中国。”

在美洲馆的大厅里，随着熟悉的旋律响起，“恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你”，欢乐热闹的氛围扑面而来。亚裔音乐家爵士乐团的表演吸引了大量观众，身着百家姓图案唐装的乐队负责人、长号手林和一告诉记者，音乐是了解中国文化很好的窗口，作为华裔音乐人，他的使命就是将中国文化传递给更多美国人。

随着中国传统文化被更多人了解，十二生肖的概念在美国年轻人中流行起来，不少人都能明确说出自己的生肖和寓意，大都会艺术博物馆每年都推出不同生肖的展览。

为迎接龙年，博物馆亚洲部精心布置了龙元素满满的“龙年吉祥”特展，精选了数十件与龙有关的陶瓷、玉器、漆器、金属制品和纺织品展品，反映龙在中国文化中的重要意义。

2024年是大都会连续第六年庆祝春节。博物馆的教育部负责人海蒂·霍尔德告诉记者：“春节活动超级受欢迎，去年吸引了1.8万人参加。”对美国民众而言，春节是了解中国文化很好的切入点，在庆祝节日的同时了解十二生肖，学习制作传统手工艺品。“如果想要庆祝农历新年，大都会艺术博物馆是不二之选！”

在纽约，庆祝春节已经不仅仅是华裔以及广大亚裔社区的传统，纽约州2024年开始已经将春节列入州公立学校法定假日。正如霍尔德所言：“来自世界各地的人集聚在纽约，不论他们来自哪里，都可以同其他人一起欢庆春节。”

(责编：贾文婷、刘叶婷)