新华社大马士革2月4日电 题：边浇油边灭火 美中东政策加剧地区危局

新华社记者程帅朋

美国和英国3日晚对也门首都萨那等10余处地点的胡塞武装目标发动空袭。前一天，美国对叙利亚和伊拉克境内所谓“受伊朗支持的”武装组织目标实施空袭，造成数十人死伤。地区紧张局势不断升级之际，美国国务卿布林肯4日起再访中东，称将斡旋巴以冲突。

分析人士指出，美国一边在中东地区“开火”，以武力威慑对手，另一边出于自身政治目的，试图在加沙地带“外交灭火”。这种相互矛盾、分裂的政策不仅无法给中东带来真正的和平与稳定，反而将进一步加剧紧张态势，将地区局势推向“高度不稳定状态”。

1月9日，以色列总理内塔尼亚胡（右）在特拉维夫会见美国国务卿布林肯。新华社发（以色列政府新闻办公室供图）

报复升级 火上浇油

美国为报复驻约旦美军基地日前遭无人机袭击，连日来在中东地区大打出手。美国媒体3日援引美国官员的话报道，美英当天打击了也门胡塞武装控制的30多个目标，包括指挥控制中心、地下武器库等。美军还在行动中出动了“艾森豪威尔”号航空母舰上的舰载战斗机，并从停泊在红海水域的美国军舰发射了“战斧”巡航导弹。

在2日针对叙利亚和伊拉克境内目标的行动中，美军出动了“数量巨大”的飞机，包括从美国本土派遣远程轰炸机，打击武装组织的行动指挥控制中心、情报中心、武器仓库等。伊拉克政府确认，伊安全部队多个军事设施及附近居民区遭美军空袭，造成包括平民在内的16人死亡、25人受伤。叙利亚军方也表示，美军空袭造成多名平民和士兵死伤。

上海外国语大学中东研究所教授丁隆指出，美国正在采取“战争边缘政策”，不断提高报复力度，从而威慑对手。宁夏大学中国阿拉伯国家研究院执行院长牛新春也认为，美军试图通过空袭震慑伊拉克的民兵组织和伊朗，防止针对美军基地和人员的袭击事件再次发生。

在叙政治问题专家穆罕默德·奥马里看来，对于本就紧张的中东局势而言，美国的激进行动无异于火上浇油，将地区推向“高度不稳定状态”。

2月3日，在加沙地带南部城市拉法，巴勒斯坦人查看以军空袭后的建筑废墟。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

图谋私利 停火难觅

美军行动令中东局势不断升级之际，美国国务院宣布，布林肯将于4日至8日访问沙特、埃及、卡塔尔、以色列和巴勒斯坦约旦河西岸地区，为在加沙地带实现人道主义停火斡旋。

分析人士指出，这将是布林肯自新一轮巴以冲突爆发以来的第五次中东之行，但实则是一场“外交作秀”。美方始终没有改变在巴以问题上“拉偏架”的立场。今年1月，布林肯访问中东时仍表示以方有“正当防卫”的权利，尽显偏袒立场。

北京外国语大学阿拉伯学院院长刘欣路指出，美国摆出斡旋停火的姿态，意在安抚盟友，缓和阿拉伯国家的反美情绪。加沙日益严重的人道主义危机令许多阿拉伯国家，甚至美国的一些欧洲盟友，开始批评和反对美国偏袒以色列的立场。

此外，有分析指出，随着美国大选年来临，拜登政府斡旋停火同样是出于国内政治考虑。巴勒斯坦解放组织执行委员会成员巴萨姆·萨勒希此前就曾表示，美国从未认真考虑过加沙地带停火问题，布林肯的访问只是为了防止拜登在竞选连任时因加沙冲突引发的人道危机而丢失选票。

这是1月17日在美国首都华盛顿拍摄的雪后的国会大厦。新华社发（亚伦 摄）

政策矛盾 危局难解

埃及开罗大学政治学教授塔里克·法赫米说，美国政府在寻求加沙停火的同时，仍在对胡塞武装及伊拉克和叙利亚境内的目标发动袭击，美国的中东政策已陷入混乱。这不仅会削弱美国在中东地区的信誉，更显示美国已无力解决中东当前的困境。

美国智库昆西治国方略研究所联合创始人特里塔·帕尔西指出，美国近期在中东地区开展空袭行动的目的是削弱该地区武装袭击美军的能力，使其不再对美军构成威胁，但这反而会使地区紧张局势升级。实际上，转移这些武装力量注意力的最有效方法是在加沙实现停火。“不幸的是，拜登政府迄今为止的做法是避免向以色列施加实质性压力。”

美国凯托学会外交政策分析师乔恩·霍夫曼近日撰文指出，美国一再发现自己在中东地区不得不面对的挑战在很大程度上是其自身政策的产物。华盛顿应该面对现实，即美国的中东政策已经失败。

国际社会普遍认为，“两国方案”是实现巴以和平的唯一可行出路。而只有解决了巴以矛盾这一影响中东安全稳定的根源性问题，中东才能迎来真正的和平。卡内基国际和平研究院研究副院长、约旦前副首相马尔万·马阿谢尔说，美国等西方国家必须在推动“两国方案”上作出实际努力，否则这一地区将不得不面对更加黑暗的未来。（参与记者：邓仙来、李军、段敏夫、姚兵、冀泽、王昊）

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