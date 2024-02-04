新华社温得和克2月4日电（记者陈诚）纳米比亚总统根哥布当地时间4日凌晨在首都温得和克一家医院去世，享年82岁。此前他被确诊癌症。

纳米比亚副总统南戈洛·姆本巴成为该国代理总统。姆本巴当天在纳总统府发布的声明中说，根哥布在医院接受治疗期间离世。“纳米比亚失去了一位卓越的人民公仆，一位领导人民进行解放斗争的领袖。”

今年1月19日，纳米比亚总统府宣布根哥布被诊断患有癌症。

根哥布1941年8月3日出生于西南非洲。1960年4月，西南非洲人民组织（简称人组党）成立，开始进行争取民族独立的斗争，根哥布1963年成为该党在博茨瓦纳的助理代表。1968年，西南非洲更名为纳米比亚。1990年3月21日，纳米比亚宣布独立，根哥布成为纳首任总理，并在1990年至2002年和2012年至2015年期间担任这一职务。

在2014年11月举行的纳米比亚总统和国民议会选举中，根哥布作为人组党总统候选人当选总统，于2015年3月宣誓就职。在2019年11月纳总统和国民议会选举中，根哥布胜选连任，于2020年3月宣誓就职。

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