2月1日下午，全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长丁仲礼主持召开欧美同学会第八届理事会2024年第1次会长会扩大会议。会议深入学习贯彻习近平总书记致欧美同学会成立110周年重要贺信精神，听取总会及各级各类组织学习贯彻总书记重要贺信精神情况，研究推动2024年重点工作。丁仲礼会长就落实落细习近平总书记重要贺信精神，推进欧美同学会工作高质量发展提出四点希望。

欧美同学会总会副会长王春法、曹卫星、闫傲霜、安立佳、程林、陈贵云、李林、姚望、李一，省级地方组织会长张文栋、何伟、陈学思、谈哲敏、郑传芳、陈晔光、张震宇、高松、巫家世、过建春、吴建平、李星、温浩出席会议并发言。欧美同学会党组书记、秘书长李民通报了总会相关工作情况。欧美同学会党组成员、副秘书长程洪明、滕剑峰参加会议。

李民通报了总会学习贯彻总书记重要贺信精神阶段性工作情况。一是突出“第一时间”，以学习贯彻总书记重要贺信精神为重要政治任务，分级分类抓好学习贯彻，全会上下迅速、持续掀起学习贯彻热潮。二是突出主题主线，以学习贯彻总书记重要贺信精神为主题，以弘扬留学报国传统为主线，聚焦思想引领和组织建设“两个重点”精准发力，切实推动贺信中相关要求落到实处。三是突出学用结合，把党和国家发展所需与留学人员所长相结合，围绕中心大局发挥作用，推动经济高质量发展。李民表示，2024年，欧美同学会要坚持以学习贯彻习近平总书记重要贺信精神作为全年工作的鲜明主题和突出主线，积极发挥群众性、高知性、统战性的特点和优势，强化思想引领，强化组织建设，举办留学人员迎庆新中国成立75周年等系列活动，建好符合新时代留学人员特点和需求的“留学人员之家”，办好第十届年会、第六届中法文化论坛等活动，推动欧美同学会“百年老店”发展更好、“金字招牌”擦得更亮。

欧美同学会总会副会长、省级地方组织会长分别围绕组织学习贯彻习近平总书记重要贺信精神落实情况及2024年重点工作发言。大家一致表示，习近平总书记的重要贺信，深刻阐明了欧美同学会的使命任务，对广大留学人员寄予殷切期望、提出明确要求，为做好新时代留学人员工作提供了根本遵循。全会坚持“一盘棋”工作理念，各级各类组织在总会指导下实施“一次汇报、两类学习、三个清单”专项行动，积极开展“学习贯彻贺信精神、团结奋进新征程”主题活动，召开学习贯彻重要贺信精神座谈会，开设专题专栏推送学习文章，“学贺信、做贡献”在留学人员中蔚然成风。新的一年，要把学习总书记重要贺信精神持续推向深入，牢记总书记殷殷嘱托，明确目标方向，锚定职责使命，进一步凝聚人心、汇聚力量，画好同心圆，在新的起点上砥砺前行，带领留学人员为欧美同学会和留学人员事业发展增添新的光彩、绘就新的篇章。

丁仲礼会长对总会和各级各类组织学习宣传贯彻习近平总书记重要贺信精神取得阶段性成效表示肯定。他表示，今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高度责任感和使命感做好今年工作，积极推进总书记重要贺信精神落实落细，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业广泛凝聚海内外留学人员磅礴力量。

围绕进一步推进欧美同学会各项工作高质量发展，丁仲礼会长提出四点希望。一是聚焦主题主线，突出思想引领。要把学习贯彻总书记重要贺信精神作为各项工作的鲜明主题和突出主线，把弘扬留学报国传统作为重要切入点，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础；要突出实效，坚持理论课堂与实践课堂相结合，用留学人员喜闻乐见的方式开展工作；要创新思路，分类施策、关口前移，注重全过程服务，提升思想引领的精准性和针对性，更广泛地把留学人员团结在中国共产党的周围。二是聚焦提质扩面，加强组织建设。要进一步扩大覆盖，积极推进留学人员比较集中的地区和单位成立留学人员组织；要积极发展会员特别是年轻会员，注重留学人员代表人士队伍建设，借助总会专业委员会重新组建，把各方面优秀的留学人员发现出来、推荐出来、组织起来；要积极推动解决地方组织编制性质、人员场地、活动经费等制约长期发展的问题。三是围绕中心大局，积极发挥作用。围绕“人才库”作用，要巩固拓展年会、海归创新创业峰会、海归小镇、海创中心、“双创”大赛等品牌工作成效，支持留学人员创新创业创造，特别是瞄准科技“卡脖子”问题进行研究攻关；围绕“智囊团”作用，要充实留学人员专家队伍，引导留学人员从国情和实际出发提出务实可行的意见建议，为党和政府科学决策献计献策、贡献智慧；围绕“生力军”作用，要以留学人员为纽带、主体和依托，促进中外交流，讲好中国故事，促进文明交流互鉴。四是坚持改革创新，加强自身建设。各级会长会要发挥“头雁作用”，借助用好各方面资源，支持、指导做好所在欧美同学会的工作。各级各类组织要注重组织文化建设，不断强化欧美同学会传承至今的创新创造文化、合作共赢文化、互帮互助文化，以健康向上的组织文化进一步增强组织效能，提升组织吸引力，使百年组织不断焕发新的生机与活力。

中央统战部无党派人士和党外知识分子工作局主要负责同志列席会议。

来源 ：《留学生》杂志

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