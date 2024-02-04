人民网曼谷2月4日电 （记者杨一、张矜若、白元琪）“中泰共迎春，吉龙送祝福”活动2日在泰国曼谷BTS轻轨鹏蓬站举行。中国驻泰国大使韩志强、泰国旅游与体育部部长素妲婉、泰国文化部长森萨、曼谷大众运输系统公司董事会主席黄创山出席活动，共同问候轻轨站工作人员，搭乘列车向乘客送出“欢乐春节”吉祥龙并致以新春祝福。

2月2日，“中泰共迎春，吉龙送祝福”活动在泰国曼谷BTS轻轨鹏蓬站举行。图为活动开始前的舞龙舞狮表演。人民网记者 杨一摄

韩志强表示，中泰两国是山水相连的好邻居，血脉相融的好亲戚，命运共同体的好伙伴。龙年预示着强盛与力量，中泰即将进入“免签时代”，这将使两国人民的往来享受前所未有的便利，极大促进双边各领域交流合作，使“中泰一家亲”亲上加亲。他还向中泰两国人民以及来自世界各地的朋友送上龙年的诚挚祝福。

中国驻泰国大使韩志强在BTS列车上向乘客赠送“欢乐春节”吉祥龙。主办方供图

素妲婉、森萨、黄创山分别用中文送上新春祝福，表示春节是两国世代传承的文化传统，泰中友谊在日益密切的人文交流中历久弥新。当前，泰方高度重视发展中泰各领域务实合作，正在积极落实两国领导人达成的重要成果与共识。“免签时代”的到来，为两国关系的发展带来新的历史机遇，相信泰中人文交流必将迎来新高潮，为泰中传统友好友谊的发展注入新的活力与时代内涵。

BTS轻轨是曼谷最主要的公交运输系统之一，深受当地人和游客欢迎。近期，中国驻泰国使馆与BTS合作开展推广活动，轻轨全线站台、车厢广告屏幕均可看到吉祥龙动态视觉与“你好！中国”国家旅游推广动画视频，与曼谷市民和各地游客共迎中国农历龙年。

路过的市民游客驻足观赏现场舞龙表演。人民网记者 杨一摄

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