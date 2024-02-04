人民网曼谷2月4日电 （记者张矜若、杨一、白元琪）2月2日农历小年傍晚，曼谷唐人街耀华力路华灯初上。由中国驻泰国使馆与泰国旅游与体育部、国家旅游局合作举办的“点亮耀华力”彩灯展在这里隆重开幕，这是2024泰国“欢乐春节”系列活动之一。中国驻泰国使馆公使吴志武、泰国旅游与体育部长素达婉、国家旅游局长塔帕妮等嘉宾出席开幕仪式，为中泰人民点亮共同庆祝新春佳节的龙年彩灯。

现场观众共同欣赏点灯仪式。人民网记者 杨一摄

仪式上，一段喜庆热闹的舞龙舞狮表演过后，吴志武与素达婉代表中泰双方同时触按水晶球，点亮龙头彩灯，七彩龙珠缓缓旋转，放射出绚丽光芒，与周围建筑之间的灯光交相辉映，耀华力路刹那间流光溢彩，夜空璀璨夺目。彩灯的主体是一条腾跃穿行的金色长龙，形成一道蜿蜒曲折的长廊，象征龙年中泰两国国运蒸蒸日上，人民生活红红火火。吴志武与泰方嘉宾饶有兴致地在龙行彩灯中穿行，共同接受采访，向两国人民送出新春祝福。

中泰嘉宾在曼谷唐人街耀华力路合影。人民网记者 张矜若摄

“点亮耀华力”彩灯展将持续至2月29日，为曼谷的龙年新春烘托喜庆热烈的节日氛围。

泰国旅游与体育部长素妲婉、中国驻泰国使馆公使吴志武代表中泰双方同时触按水晶球点亮龙头彩灯。中国驻泰国使馆供图

(责编：王禹蘅、刘慧)