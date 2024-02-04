马汉智

近日，国务院批复同意《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》，这是中非经贸合作发展历程中的一件大事，充分体现了党中央、国务院对中非合作的高度重视。建设中非经贸深度合作先行区（以下称先行区）将以打造对非经贸合作国际平台为长期目标，不断推动对非经贸合作的制度创新、实践创新，为新时代中非务实合作提质升级提供重要支撑。

建设先行区是中非经贸长期高水平发展的必然结果。经贸合作是中非关系的“压舱石”和“推进器”。中国已连续十五年保持非洲第一大贸易伙伴地位。2023年，中非贸易额达到历史上的峰值2821亿美元，同比增长1.5%。在贸易总量跃升的背景下，中非贸易结构持续优化，自非进口农产品成为增长亮点。

在投资领域，中国企业不断向商贸物流、数字经济、清洁能源、卫生健康、绿色发展、金融等新业态拓展，并在一大批非洲国家投资建设产业园区，产业聚集效应不断显现。中非经贸合作的巨大成就和潜能为建设先行区注入强大动能，先行区的建设必将有力助推中非做强、做大合作盘子。

建设先行区契合中非双方诉求，展现国际对非合作新标杆。当前全球贸易壁垒创历史新高，西方个别国家推行“脱钩断链”“小院高墙”等贸易保护主义。在此背景下，作为最大发展中国家的中国和发展中国家最密集的非洲，都迫切期待能进一步优化政策举措，做大互利合作的“蛋糕”，让中非人民真正受益。

建设先行区是中非合作“九项工程”的重要内容之一，体现了中非共同意愿。下一步，先行区将聚焦贸易、产业、金融、物流、人文等领域，开展更高水平、更深层次的中非投资贸易便利化合作，这些政策举措符合我国高质量发展要求、契合非洲经济发展转型诉求。

另外，先行区的建立为国际对非合作树立了新的典范，也展现出新时代中非合作的巨大影响力、引领力。根据规划，到2027年，先行区初步成为具有一定国际影响力的对非开放合作平台；到2035年，基本建成辐射带动作用明显，各方资源广泛汇聚，具有国际竞争力的对非经贸合作平台。

建设先行区助推中非务实合作不断提质升级。当前，尽管中非务实合作取得丰硕成果，但在国际对非投入加大、非洲国家经济困难增多、在非企业面临压力增大的背景下，推动中非务实合作提质升级迫在眉睫。

在“深度”上，先行区将着力推动中非合作向纵深发展，深化重点领域合作、深度对接国内外市场、深入推动社会各界参与。在“先行”方面，先行区将在扩大对外开放、便利对非合作上先行先试，在联动自贸试验区、创新对非合作政策举措上先行先试，在统筹资源、带动地方联动对非合作上先行先试。

这一系列的“深入”和“先行先试”所释放的巨大政策红利，将充分调动企业积极性，积累典型经验做法，推动中非务实合作不断升级。总之，先行区将为国内更多部门、地方、企业、金融机构搭建对非交流合作的良好平台，激发经营主体活力，更好汇聚资源，形成更大合力，推动中非经贸合作的加快发展。

（作者是中国国际问题研究院发展中国家研究所助理研究员）

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