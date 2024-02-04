人民网卢萨卡2月4电 （记者黄培昭）由赞比亚首都卢萨卡驱车东北行20多公里后，记者便来到坦赞铁路纪念园，那里安葬着当年为建设坦赞铁路而牺牲的36名中国烈士，是传承坦赞铁路精神和弘扬中赞、中坦友谊的重要阵地。

坦赞铁路纪念园。人民网记者 黄培昭摄

纪念园占地面积19461㎡，总建筑面积2443㎡，由中国土木工程集团有限公司承建，2019年5月举行开工典礼，2022年8月正式开园。纪念园主要包括铁魂雕塑、援赞烈士纪念碑、烈士墓园以及坦赞铁路纪念馆等。烈士墓园内安葬着36名援赞烈士，其中最年轻的仅有27周岁。

烈士园区。人民网记者 黄培昭摄

铁魂雕像。人民网记者 黄培昭摄

纪念园的外观设计突出“中国结”这一中国传统文化元素，象征中赞两国手拉手、心连心的深厚友谊，表达了中赞人民对中赞友谊在务实合作中不断焕发新的生机与活力的美好愿望。

纪念园内部。人民网记者 黄培昭摄

进入坦赞铁路纪念园后，首先映入眼帘的是全长22米的浮雕墙，象征坦赞铁路全线22座隧道，铜质的坦赞铁路全线图象征中坦赞三国友谊源远流长。

坦赞铁路全长1860.5公里，东起坦桑尼亚港口城市达累斯萨拉姆，西至赞比亚中央省的卡皮里姆博希，通过坦桑尼亚的4个地区和赞比亚的两个省，越过“地球的伤疤”——东非大裂谷，穿过高山深谷、悬崖峭壁、河流湖泊、森林草原与大沼泽地，地形地貌极其复杂，高低落差极大。铁路为单线半自动闭塞线路，沿途全线建桥梁320座，隧道22座，兴建车站93个，建设房屋总面积37.6万平方米，设计年运输能力为200万吨。

当地工作人员向记者讲解。人民网记者 黄培昭摄

坦赞铁路是新中国成立以来规模最大的援外成套项目。上世纪60年代，中国政府先后派遣了大约5万人次的工程技术人员帮助修建坦赞铁路，最高峰时现场施工的中方人员多达1.6万人。

作为一条贯通坦桑尼亚和赞比亚之间的交通大动脉，坦赞铁路“是地地道道的友谊之路”、“发展之路”，是中非友好关系史的一座不朽丰碑。中土公司从坦赞铁路中诞生，也把“坦赞铁路精神”深深地印在了公司的文化中。

纪念园中展览的筑路场景 。人民网记者 黄培昭摄

2016年，中赞两国政府商定共建坦赞铁路纪念园事宜，纪念园以建设中非友谊长存、人与自然和谐共处的人类命运共同体为美好愿景，以寓意中非“手拉手、心连心”友谊的“中国结”造型布局，突出绿色、低碳、生态理念，重现坦赞铁路建设的历史场景，体现中赞文化交融。园区中纪念馆以图片、文字、雕塑、投影、IMAX影院等多元素全面展示坦赞铁路建设历史，深切纪念缅怀在援建和合作项目中牺牲的英雄烈士，呈现中赞中非友好务实合作，铭记中非人民同甘共苦、并肩奋斗的伟大历史，弘扬坦赞铁路精神，一道推进高质量共建“一带一路”，构建新时代中非命运共同体。

纪念碑。人民网记者 黄培昭摄

出席坦赞铁路纪念园开工典礼的赞比亚开国总统卡翁达表示，赞比亚人民永远不会忘记中国人民多年来为赞比亚做出的无私奉献，坦赞铁路纪念园将成为两国友好合作象征。

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