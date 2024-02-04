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南方振兴｜中国农机助力巴西家庭农业机械化

2024年02月04日13:36 | 来源：新华网
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　　新华社巴西阿波迪2月3日电　题：中国农机助力巴西家庭农业机械化

　　新华社记者赵焱

　　巴西农民马里姆家的小农场里，响起收割机、拖拉机、喷洒农药的无人机等农机的轰鸣声。这个小农场位于巴西东北部小镇阿波迪，有50公顷土地，如今它成为中巴农业机械化合作示范农场，结束了世代人工耕种模式。

　　2日，中巴农业机械化合作示范项目启动仪式在阿波迪举行，第一批来自中国7家农机企业共31台（件）设备2日正式交付给巴西农村劳动者组织，其中包括在示范农场使用的农机。

　　马里姆家的农场年产量在5000公斤左右，产量并不大。但巴西东北部地区炎热的气候让一家人下地劳作非常辛苦，收入也不高。类似的农场在巴西东北部和北部还有很多，这一地区也是巴西贫困人口最多的地区。

　　虽然巴西是农业生产和出口大国，但用于出口的粮食大多产自南部和中西部的大农场，农业机械也主要被用于这些给国家带来外汇收入的大农场，并没有适用于小片土地的农机。事实上，巴西人餐桌上大部分食物产自东北部和北部的家庭农业，但为巴西人餐桌做贡献的农民们却依然生活艰难，脱贫成了他们的梦想。

　　2022年9月，中国农业大学、巴西东北部联合会、中国农业机械工业协会、国际民众合作协会签署《中巴农业机械化与农业能源领域合作谅解备忘录》。随着备忘录的签署，中国农业大学获批参与“中国－巴西中小农户农业机械化先进适用技术国际转移平台”项目的建设。

　　中国农业机械化发展研究中心主任、中国农业大学工学院教授杨敏丽介绍说，中巴农业机械化合作示范农场就是这一平台的项目之一，今后还将架设面向巴西中小农户机械化技术与装备展示平台，助力巴西农业生产，促进中小农户减贫和乡村振兴。

　　中国驻巴西大使祝青桥在示范农场开幕仪式上表示，这一项目是中方落实全球发展倡议重要举措，也是中巴两国为促进社会包容和消除饥饿贫困、推动可持续发展进行的一次有益尝试，将对两国关系产生重要积极影响。巴西东北部地区人口相对稠密、家庭农业占比较高，是巴西政府致力于促进农业生产和提高人民生活水平的重点地区。中国在农用机械制造领域实力较强，很多产品非常适合中小规模农业生产。

　　巴西农业发展部长保罗·特谢拉对中国团队远道而来表示感谢，认为这是“巴西家庭农业历史性的一天”。他说，中国团队带来了设备和丰富的经验，让这些设备在这里扎根，改善巴西的家庭农业，希望中方将更多的农业装备带到巴西最贫困的东北部地区，并在未来投资建厂。

　　来自东北部阿拉戈阿州的弗朗西斯科·德索萨是该州农业合作社的负责人，特地赶到北里奥格兰德州参加这次活动。他告诉记者：“我们那里主要种植玉米、大豆和稻米，希望今后中国农业机械也能够出口到阿拉戈阿州，让当地家庭农业实现机械化，改善农民的工作条件，提高他们的收入。”

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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