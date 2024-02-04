新华社阿布贾2月3日电 通讯｜中企开发的西非“明星港”迎来史上最大货轮

新华社记者杨喆 侯鸣

波光粼粼，浪花翻涌，随着法国达飞海运集团一艘大型集装箱货轮缓慢停靠在尼日利亚拉各斯州莱基港，岸上的人们发出阵阵欢呼。在当地人眼中，正是有了中国企业开发的这座西非“明星港”，才让尼日利亚港口拥抱大型集装箱货轮的梦想变为现实。

尼日利亚是西非大国，近年来港口货运吞吐能力不足日益成为尼日利亚外贸发展的一大制约，拉各斯老港口集装箱船最大载货量只有6000标箱左右。但随着由中国港湾工程有限责任公司（中国港湾）开发的莱基港去年初开港运营，大型集装箱货轮难以在尼日利亚靠港的情形正迅速改变。

当地人告诉新华社记者，达飞海运集团这艘集装箱货轮是尼日利亚港口有史以来停靠的最大集装箱船，满载量可达近1.5万标箱，堪称莱基港迎来的“新娘”。

拉各斯州州长巴巴吉德·桑沃-奥卢在欢迎货轮靠岸时说：“这是我们真正感到自豪的事情。我们正在将莱基港、拉各斯州和尼日利亚融入全球海洋物流事业。”桑沃-奥卢表示，拉各斯州愿加大同中国在基础设施建设方面的合作力度。

阿博敦林·科莱奥绍在尼日利亚从事海运业超过32年。他告诉记者，这艘货轮抵达莱基港体现了尼日利亚在海运基础设施方面取得的进步。“目睹我们最深海港迎来‘新娘’真是令人鼓舞。”

据中国港湾尼日利亚莱基港有限责任公司总经理杜若罡介绍，由中国港湾以“投建营”模式开发的莱基港是尼日利亚首个现代化深水港，年设计通过能力可达120万标箱。据估算，作为尼日利亚经济发展新引擎和西非“明星港”，莱基港在45年特许经营期间，可拉动约3600亿美元的国内生产总值增长，创造17万个就业岗位，带来直接、间接商业收入约1580亿美元。

中国驻拉各斯总领事严宇清表示，莱基港是中尼高质量共建“一带一路”的重大标志性成果，中国乐见其为尼日利亚国家现代化发展发挥积极作用。此次大型货轮的成功靠港标志着莱基港未来发展更加可期，期待这座港口成为尼日利亚走向世界的新名片。

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