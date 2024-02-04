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智利森林火灾致死46人　部分城市戒严

2024年02月04日13:33 | 来源：新华网
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2月3日，智利总统博里奇（左）搭乘直升机在瓦尔帕莱索大区森林火灾受灾地区查看灾情。新华社发（智利总统府供图）

2月3日，智利总统博里奇（左）搭乘直升机在瓦尔帕莱索大区森林火灾受灾地区查看灾情。新华社发（智利总统府供图）

新华社圣地亚哥2月3日电（记者朱雨博）智利总统博里奇3日说，该国中部瓦尔帕莱索大区发生的森林火灾已经导致46人死亡，且死亡人数可能进一步增长。

博里奇当天在新闻发布会上说，遇难者中40人在火灾中被烧死，6人因烧伤送医后不治身亡。他表示，火势蔓延速度非常快，天气条件使灭火工作变得复杂，政府正在调查火灾是否与纵火有关。

这是2月3日从直升机上拍摄的智利瓦尔帕莱索大区森林火灾情况。新华社发（智利总统府供图）

这是2月3日从直升机上拍摄的智利瓦尔帕莱索大区森林火灾情况。新华社发（智利总统府供图）

博里奇当天乘坐直升机前往受灾地区，并在空中查看火情。他在社交媒体发文说，智利政府正努力调集大量资源来应对森林火灾季节。他于2日宣布瓦尔帕莱索大区因森林火灾形势严峻进入紧急状态，以便调动一切必要资源应对火灾。

这是2月3日在智利瓦尔帕莱索大区比尼亚德尔马市拍摄的在森林火灾中烧毁的房屋。新华社发

这是2月3日在智利瓦尔帕莱索大区比尼亚德尔马市拍摄的在森林火灾中烧毁的房屋。新华社发

智利内政部长托阿在当天召开的另一场新闻发布会上说，瓦尔帕莱索大区森林火灾形势复杂、令人担忧并仍在变化，具体影响还无法准确量化。初步报告显示，火灾受灾面积可能超过9000公顷。她宣布，为保障救灾行动，在瓦尔帕莱索大区四座城市实施戒严。

智利中部地区近期正经受热浪，部分地区气温高达40度，高温、干旱、风势多变增加了灭火工作的复杂性。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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