人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美媒测算拜登赢得民主党首场初选

2024年02月04日13:32 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿2月3日电　据美国多家主流媒体测算和报道，现任总统拜登在3日举行的美国2024年总统选举南卡罗来纳州民主党初选中胜出。

　　南卡罗来纳州初选是今年大选民主党首场初选。该州投票站关闭不到半个小时后，美国多家主流媒体即根据测算结果宣布拜登获胜，他轻松击败党内竞争对手、国会众议员迪安·菲利普斯和作家玛丽安娜·威廉姆森。

　　拜登随后在社交媒体上说，今年美国大选“利害关系巨大”，并指责美国前总统、共和党选战领跑者特朗普“决心”让美国“撕裂”和“倒退”。特朗普此前炮轰拜登，称拜登才是美国民主真正的威胁。

　　美国媒体和专家认为，拜登着眼通过南卡罗来纳州初选检验民主党选民对他竞选连任的态度以及非洲裔选民对他的支持。该州一些民主党选民表示，虽然拜登不是他们眼中最理想的代表，但依然会支持他，因为不能让特朗普重返白宫。

　　拜登在美国2020年总统选举中胜出，但时任美国总统特朗普拒绝认输，引发一系列政治和法律纷争。美国有线电视新闻网认为，如果二人再次交手，选战将“撕裂且令人不安”。

　　初选是美国总统选举的第一阶段，民主、共和两党竞选人在此期间争夺各自党派总统候选人提名。初选结束后，两党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁、熊茂伶）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部