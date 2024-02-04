新华社华盛顿2月3日电 据美国多家主流媒体测算和报道，现任总统拜登在3日举行的美国2024年总统选举南卡罗来纳州民主党初选中胜出。

南卡罗来纳州初选是今年大选民主党首场初选。该州投票站关闭不到半个小时后，美国多家主流媒体即根据测算结果宣布拜登获胜，他轻松击败党内竞争对手、国会众议员迪安·菲利普斯和作家玛丽安娜·威廉姆森。

拜登随后在社交媒体上说，今年美国大选“利害关系巨大”，并指责美国前总统、共和党选战领跑者特朗普“决心”让美国“撕裂”和“倒退”。特朗普此前炮轰拜登，称拜登才是美国民主真正的威胁。

美国媒体和专家认为，拜登着眼通过南卡罗来纳州初选检验民主党选民对他竞选连任的态度以及非洲裔选民对他的支持。该州一些民主党选民表示，虽然拜登不是他们眼中最理想的代表，但依然会支持他，因为不能让特朗普重返白宫。

拜登在美国2020年总统选举中胜出，但时任美国总统特朗普拒绝认输，引发一系列政治和法律纷争。美国有线电视新闻网认为，如果二人再次交手，选战将“撕裂且令人不安”。

初选是美国总统选举的第一阶段，民主、共和两党竞选人在此期间争夺各自党派总统候选人提名。初选结束后，两党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁、熊茂伶）

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