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中国驻土耳其使馆举办2024年新春招待会

2024年02月04日11:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网安卡拉2月2日电（记者 沈钧）2月1日，中国驻土耳其使馆举办2024年“温暖迎春·欢乐春节”新春招待会，中国驻土耳其大使刘少宾出席并致辞，旅土侨胞、中资机构员工、孔子学院教师及留学生代表共400余人欢聚一堂，同贺龙年新春。

刘少宾大使致辞（使馆供图）

中国驻土耳其大使刘少宾致辞。中国驻土耳其使馆供图

刘少宾首先向旅土同胞致以新春祝福和节日问候并表示，中国外交守正创新，砥砺奋进，为强国建设、民族复兴营造有利环境，为维护世界和平、促进共同发展作出新的贡献。中央外事工作会议明确推动构建人类命运共同体这一中国外交主线，中国特色大国外交进入一个可以更有作为的新阶段。

刘少宾指出，2023年，中土关系稳健发展，在两国元首的战略引领下，中土战略合作关系迈上新台阶，不断取得新成果。广大旅土同胞积极讲好中国故事、中国共产党故事、中国式现代化故事，为推动中土关系发展，增进相互了解和正确认知发挥了重要作用。

现场文艺表演（使馆供图）

现场文艺表演。中国驻土耳其使馆供图

刘少宾表示，2024年是新中国成立75周年，我们将紧紧抓住推进中国式现代化这一最大政治，全面推进强国建设、民族复兴伟业，推动构建人类命运共同体。希望旅土同胞自立自强自信，为祖国发展和中土友好事业作出新的更大贡献。

招待会上，节目精彩纷呈，现场气氛热烈、欢乐祥和。使馆妇女小组表演的扇子舞《万疆》，安卡拉华人华侨协会中文班小朋友们演唱的《新年好》和成都市演出团周路演唱的《越来越好》，表达了对祖国美好祝愿和对大家的新年祝福。成都市演出团的川剧变脸、长嘴壶茶艺、杂技水流星表演精湛，技艺高超，将活动氛围推向高潮，赢得满堂喝彩。

(责编：王禹蘅、刘慧)

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