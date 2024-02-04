人民网马尼拉2月2日电 （记者樊帆）2月1日，中国驻菲律宾使馆举办2023年度“使馆之友”系列奖项颁奖仪式。中国驻菲律宾大使黄溪连、获奖嘉宾、菲华有关社团代表及使馆部分外交官出席。

中国驻菲律宾大使黄溪连为获奖人员和团体代表逐一颁奖。中国驻菲律宾使馆供图

黄溪连为获奖人员和团体代表逐一颁奖并发表讲话。他表示，一年来，各位华社精英、商界人士、军警官员、媒体朋友想使馆之所想，急使馆之所急，为支持中菲关系发展不辞辛苦、真诚相助。广大华文教师长期坚守、无私付出，众多贤达之士响应使馆号召出钱出力，积极助力华文教育事业发展，华社尊师重教风尚进一步树立。来自地方省市的朋友们为促进中菲地方友好合作劳心劳力，为讲述中国故事和中菲友好故事、传播中华优秀文化多方奔走。各个社团旗帜鲜明，为支持祖籍国统一大业呐喊助威，对“台独”分裂势力痛斥严讨，与破坏中菲友好、抹黑中国的反华言行划清界限并予以严正批驳，菲华社会正气凛然、仗义执言，团结共识进一步凝聚。

黄溪连强调，当前中菲关系正处在一个关键时期，双方应相向而行，牢牢把握双边关系发展正确方向，为两国人民带来更多福祉，为地区和平稳定作出贡献。期待大家持续为中菲友好注入正能量，着力推进经贸合作与人文交流，不断夯实两国友好的民意基础，推动中菲关系行稳致远。

获奖人员和团体代表发表获奖感言。中国驻菲律宾使馆供图

获奖者们纷纷感谢使馆给予的荣誉和认可，表示中菲友好符合两国人民的共同愿望，将积极参与民间外交，继续全力支持使馆工作，为深化巩固中菲友好贡献更多力量。与会嘉宾还观看了由侨中学院、中正学院学生带来的精彩歌舞表演。

菲律宾侨中学院、中正学院学生带来的精彩歌舞表演。中国驻菲律宾使馆供图

菲律宾侨中学院、中正学院学生带来的精彩歌舞表演。中国驻菲律宾使馆供图

(责编：王禹蘅、刘慧)