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中国驻菲律宾使馆举办2023年度“使馆之友”颁奖仪式

2024年02月04日11:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马尼拉2月2日电 （记者樊帆）2月1日，中国驻菲律宾使馆举办2023年度“使馆之友”系列奖项颁奖仪式。中国驻菲律宾大使黄溪连、获奖嘉宾、菲华有关社团代表及使馆部分外交官出席。

中国驻菲律宾大使黄溪连为获奖人员和团体代表逐一颁奖驻菲律宾使馆 供图

中国驻菲律宾大使黄溪连为获奖人员和团体代表逐一颁奖。中国驻菲律宾使馆供图

黄溪连为获奖人员和团体代表逐一颁奖并发表讲话。他表示，一年来，各位华社精英、商界人士、军警官员、媒体朋友想使馆之所想，急使馆之所急，为支持中菲关系发展不辞辛苦、真诚相助。广大华文教师长期坚守、无私付出，众多贤达之士响应使馆号召出钱出力，积极助力华文教育事业发展，华社尊师重教风尚进一步树立。来自地方省市的朋友们为促进中菲地方友好合作劳心劳力，为讲述中国故事和中菲友好故事、传播中华优秀文化多方奔走。各个社团旗帜鲜明，为支持祖籍国统一大业呐喊助威，对“台独”分裂势力痛斥严讨，与破坏中菲友好、抹黑中国的反华言行划清界限并予以严正批驳，菲华社会正气凛然、仗义执言，团结共识进一步凝聚。

黄溪连强调，当前中菲关系正处在一个关键时期，双方应相向而行，牢牢把握双边关系发展正确方向，为两国人民带来更多福祉，为地区和平稳定作出贡献。期待大家持续为中菲友好注入正能量，着力推进经贸合作与人文交流，不断夯实两国友好的民意基础，推动中菲关系行稳致远。

获奖人员和团体代表发表获奖感言。驻菲律宾使馆 供图

获奖人员和团体代表发表获奖感言。中国驻菲律宾使馆供图

获奖者们纷纷感谢使馆给予的荣誉和认可，表示中菲友好符合两国人民的共同愿望，将积极参与民间外交，继续全力支持使馆工作，为深化巩固中菲友好贡献更多力量。与会嘉宾还观看了由侨中学院、中正学院学生带来的精彩歌舞表演。

菲律宾侨中学院、中正学院学生带来的精彩歌舞表演。驻菲律宾使馆 供图

菲律宾侨中学院、中正学院学生带来的精彩歌舞表演。中国驻菲律宾使馆供图

菲律宾侨中学院、中正学院学生带来的精彩歌舞表演。驻菲律宾使馆 供图

菲律宾侨中学院、中正学院学生带来的精彩歌舞表演。中国驻菲律宾使馆供图

(责编：王禹蘅、刘慧)

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