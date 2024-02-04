人民网斯德哥尔摩2月3日电 （记者殷淼）2月2日，中国驻瑞典大使崔爱民夫妇出席斯德哥尔摩中国文化中心和瑞典华人社团举办的“2024年瑞典欢乐春节华侨华人联欢—浙江婺剧专场演出”，旅瑞华侨华人、瑞各界友人等八百余人参加。

中国驻瑞典大使崔爱民致辞。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民向旅瑞侨胞致以新春问候和良好祝愿，感谢大家为促进中瑞友好合作做出的贡献，介绍中国国内发展情况，希望旅瑞侨胞进一步加强团结合作，发挥融通中瑞、多元并蓄的桥梁纽带作用，当好中瑞交往民间使者，增进两国人民交流合作，共同书写中瑞关系新篇章。

《九节龙》舞龙表演。人民网记者 殷淼摄

当晚，演出活动在热闹喜庆的《九节龙》舞龙表演中拉开序幕。随后，浙江婺剧团还表演了《天女散花》《抬花轿》《吕布试马》《三打白骨精》等精彩节目，悠美唱腔和高超动作赢得阵阵掌声。现场氛围热烈友好，为旅瑞侨胞增添了“年味”，也让瑞典民众零距离感受了中国文化。

《天女散花》。人民网记者 殷淼摄

《抬花轿》。人民网记者 殷淼摄

《吕布试马》。人民网记者 殷淼摄

《三打白骨精》。人民网记者 殷淼摄

中国驻瑞典大使崔爱民夫妇与演职人员合影。人民网记者 殷淼摄

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