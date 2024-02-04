人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻瑞典大使出席欢乐春节瑞典华侨华人联欢活动

2024年02月04日10:15 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网斯德哥尔摩2月3日电 （记者殷淼）2月2日，中国驻瑞典大使崔爱民夫妇出席斯德哥尔摩中国文化中心和瑞典华人社团举办的“2024年瑞典欢乐春节华侨华人联欢—浙江婺剧专场演出”，旅瑞华侨华人、瑞各界友人等八百余人参加。

中国驻瑞典大使崔爱民致辞。中国驻瑞典大使馆供图

中国驻瑞典大使崔爱民致辞。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民向旅瑞侨胞致以新春问候和良好祝愿，感谢大家为促进中瑞友好合作做出的贡献，介绍中国国内发展情况，希望旅瑞侨胞进一步加强团结合作，发挥融通中瑞、多元并蓄的桥梁纽带作用，当好中瑞交往民间使者，增进两国人民交流合作，共同书写中瑞关系新篇章。

《九节龙》舞龙表演。人民网记者 殷淼摄

《九节龙》舞龙表演。人民网记者 殷淼摄

当晚，演出活动在热闹喜庆的《九节龙》舞龙表演中拉开序幕。随后，浙江婺剧团还表演了《天女散花》《抬花轿》《吕布试马》《三打白骨精》等精彩节目，悠美唱腔和高超动作赢得阵阵掌声。现场氛围热烈友好，为旅瑞侨胞增添了“年味”，也让瑞典民众零距离感受了中国文化。

《天女散花》。人民网记者 殷淼摄

《天女散花》。人民网记者 殷淼摄

《抬花轿》。人民网记者 殷淼摄

《抬花轿》。人民网记者 殷淼摄

《吕布试马》。人民网记者 殷淼摄

《吕布试马》。人民网记者 殷淼摄

《三打白骨精》。人民网记者 殷淼摄

《三打白骨精》。人民网记者 殷淼摄

中国驻瑞典大使崔爱民夫妇与演职人员合影。人民网记者 殷淼摄

中国驻瑞典大使崔爱民夫妇与演职人员合影。人民网记者 殷淼摄

(责编：王禹蘅、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部