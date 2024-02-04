王子正

新华社达喀尔2月4日电 题：塞内加尔：“走在迈向新兴的道路上”

新华社记者王子正

迪亚姆尼亚久工业园二期、达喀尔快速公交系统、达喀尔市政交通疏导项目……近日，“振兴塞内加尔计划”框架下的一批塞重点工程项目竣工、落地，为这个西非国家加速发展注入动力。

塞内加尔是联合国公布的最不发达国家之一，多数人口从事农业生产。2014年，塞内加尔政府出台“振兴塞内加尔计划”，旨在通过经济结构转型、促进人力资本发展，让塞经济发展走上强劲、包容、可持续增长的道路，同时保护环境和自然资源。这一计划重点涉及农业、能源、矿业、基础设施、贸易、旅游等领域。

塞内加尔总统萨勒在2024年新年致辞中说，启动振兴计划、加快发展步伐以来，塞内加尔取得的进步真实可见。“随着道路、高速公路等基础设施的密集化以及城市和城际交通系统的现代化，我们正走在迈向新兴的道路上。”

近年来，塞内加尔政府优先发展高附加值、劳动密集型的外向型经济，重视基础设施建设，促进工业发展，鼓励中小企业发展，注重吸引外资。萨勒强调，振兴塞内加尔，要以民生为本，努力发展经济。

2022年年初，横跨萨卢姆河的方久尼大桥正式开通，让当地“过河难”问题成为历史，大大便捷了人员和货物往来；2023年年底，达喀尔快速公交系统项目举行主线贯通仪式，这是塞内加尔第一条城市快速公交线，通车运营后将有效缓解首都达喀尔的交通压力；同年底，迪亚姆尼亚久工业园二期项目举行竣工仪式。项目建成后预计将辐射塞内加尔及6个周边国家，创造大量就业岗位，帮助塞内加尔提高生产力和工业化水平……在振兴计划下，一批重点项目落成竣工，有力促进了塞内加尔经济发展，提高了民众生活水平。

随着振兴计划的实施，近年来塞内加尔的营商环境不断改善，外来投资不断增长，经济实现较快增长。据塞政府网站介绍，在一期计划（2014-2018）阶段，塞国内生产总值年均增速超过6%，基础设施、能源、农业、渔业等领域发展取得积极成果。在二期计划（2019-2023）阶段，尽管受到新冠疫情、俄乌冲突等因素影响，国内生产总值年均增速仍达5.3%。

联合国驻塞内加尔协调员阿米娜塔·马伊加日前表示，塞内加尔的发展为国际社会提供了宝贵经验，联合国将继续与塞内加尔一起努力实现振兴计划，建设一个“公平、繁荣、有韧性”的塞内加尔。

塞内加尔政府在2023年12月发布的振兴计划三期计划（2024-2028）中说，塞内加尔决心继续在向新兴国家发展的道路上迈进。塞内加尔将于2024年开始大规模生产石油和天然气，预计这将为该国加快工业化转型、实现经济强劲增长提供巨大机遇。

(责编：贾文婷、刘叶婷)