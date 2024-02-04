人民网华沙2月2日电（记者禹丽敏）“欢乐春节”中国龙年生肖邮票发行仪式1日在匈牙利布达佩斯举行，驻匈牙利大使龚韬和匈政府代表、国民经济部部长纳吉出席并致辞，中匈各界代表逾600人出席活动。

中匈联合发行中国龙年生肖邮票。布达佩斯中国文化中心供图

龚韬大使表示，发行中国农历生肖邮票是中匈两国人文交流的一项重要活动，体现了两国人民的深厚友谊，是匈牙利民众了解中国文化的一扇窗口。他强调，希望两国民众以邮票为纽带，串联起对新年的美好期盼，连结起两国悠久灿烂的历史文化，搭建起两国人民友谊的桥梁。

纳吉部长向中国人民致以新春祝福并表示，匈牙利始终视中国为战略合作伙伴和重要发展机遇。近年来，匈方“向东开放”战略同中方“一带一路”倡议深入对接，两国经贸关系蓬勃发展，务实合作成果丰硕，中国已成为匈在欧洲以外的最大贸易伙伴，也是匈牙利在投资领域最重要的合作伙伴。匈方将一如既往坚定支持发展对华关系与互利合作，致力于深化高质量共建“一带一路”，让匈牙利成为东西方经济、技术合作的交汇之地。

匈邮政总公司总裁兼首席执行官鲍尔佐·鲍尔瑙巴什表示，龙年邮票的发行体现了两国之间的深厚联系，凸显了双边合作的旺盛生命力以及中国意蕴丰富的传统文化，表达了匈中双方致力于加强文化交流的期盼。

发行仪式上，龚韬大使、纳吉部长与鲍尔佐总裁、布达佩斯中国文化中心主任金浩共同为中国龙年生肖邮票首日纪念封加盖邮戳并签名。

这次发行的龙年生肖邮票也是匈牙利邮政总公司发行的第11枚中国农历生肖邮票。2024年适逢中匈建交75周年，这一龙年纪念邮票又被赋予了新的意义。此次发行的龙年生肖邮票由平面艺术家博蒂·卡塔琳设计，共发行2万枚小型张，每枚小型张由4枚邮票构成。设计师以红白两色为背景，描绘了金红两色共四条蓄势腾飞状的中国龙，并以中匈两种文字标识出“龙年”的主题。整套邮票构图精美，设计美观大方，传递出中国龙喜庆吉祥的美好寓意。

由匈牙利邮政局发行的中国龙年生肖邮票小型张图案。布达佩斯中国文化中心供图

为迎接本次发行仪式的到来，匈牙利邮政总公司还专门布置了中国农历生肖邮票专区，展出中匈联合发行的历年生肖邮票，通过一张张邮票细数中匈两国文化交流的悠久过去与美好未来。发行仪式现场设有专柜销售龙年生肖邮票以及历年生肖邮票合集，吸引大量集邮爱好者排队购买。

集邮爱好者排队购买中国龙年生肖邮票。布达佩斯中国文化中心供图

发行仪式上还进行了中国传统舞狮表演，举办了古筝演奏、春节祈福、春联福字书写、套版年画印制等富有中国传统文化特色的周边活动，吸引来宾们驻足观看、亲身体验。现场布置彰显了浓厚的节日气氛和生动的文化意蕴，在场来宾都对中国文化的博大精深、丰富多彩深表赞叹。

发行仪式上还举办丰富多彩的文化互动。布达佩斯中国文化中心供图

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