人民网华沙2月2日电 （记者李增伟）日前，《闽南风情》欢乐春节文艺演出在罗马尼亚首都布加勒斯特国家歌剧院隆重举行，庆祝中罗建交75周年系列活动由此拉开帷幕。中国驻罗马尼亚大使韩春霖、罗马尼亚外交部国务秘书赫里斯泰亚、布加勒斯特市特派员霍平克、泉州市文化广电和旅游局副局长何奕斌等出席并致辞。

韩春霖大使致辞。中国驻罗大使馆文化处供图

韩春霖在致辞中表示，春节是中国最重要的传统佳节，是阖家团圆，亲人团聚的日子，传承着和平、和睦、和谐的中华理念，寄托着中国人民对美好生活的期盼。自1949年中国和罗马尼亚建交以来，两国关系经受住国际风云变幻考验，保持平稳发展。两国人民携手同行、守望相助，友好情谊跨越时空，历久弥新。历史已经并将继续证明，中罗友好符合两国根本利益和两国人民共同意愿。中国驻罗马尼亚大使馆愿同罗各界携手，以建交75周年为契机，巩固传统友谊、推动交流合作，共同谱写中罗友谊新篇章。

赫里斯泰亚表示，希望中罗双边关系在务实合作、互利共赢、相互信任、相互尊重的基础上犹如飞龙腾空一般蒸蒸日上。2024年是罗中建交75周年，也是两国签署全面友好合作伙伴关系20周年，愿双方继续搭建合作桥梁、促进相互了解、推动繁荣发展，增进两国人民的共同福祉。

韩春霖大使、罗政府高官与泉州艺术团演员合影。中国驻罗大使馆文化处供图

霍平克表示，无论过去、现在，还是未来，友谊与合作始终是我们的共同价值观。世界局势多变，我们有责任更加团结，以解决共同的挑战，促进全球的和平与繁荣。

何奕斌表示，希望通过展示泉州非遗之美，以中华优秀传统文化为媒介，进一步推动中罗文化交流合作，促进两国人民相知相亲，共同绘就联结世界、美美与共的壮阔画卷。

罗马尼亚小快板儿童合唱团演唱中文歌曲。 中国驻罗大使馆文化处供图

当晚，中国艺术家与罗马尼亚艺术家同台献艺。来自中国福建省泉州市的艺术家为观众们带来了绵长婉约的南音、铿锵有力的五祖拳、古朴别致的惠安服饰舞蹈、流畅灵动的梨园戏等。罗马尼亚小快板儿童合唱团三十多名小朋友，用清澈纯真的嗓音演绎中文歌曲《歌声与微笑》，并与中国歌手共唱《同一首歌》；由著名排箫大师达米安·德拉吉奇领衔的罗国家歌剧院管弦乐团，献上《月亮代表我的心》《云雀》等中罗经典曲目颂扬中罗友谊。文艺演出落幕后，国家歌剧院外绚烂的烟花为此次活动画上了圆满的句号。

舞蹈《刺桐花开》。 中国驻罗大使馆文化处供图

著名排箫大师达米安·德拉吉奇演奏中国经典曲目。 中国驻罗大使馆文化处供图

本次文艺演出由中国文化和旅游部国际交流与合作局、中国驻罗马尼亚大使馆主办，泉州市文化广电和旅游局、布加勒斯特中国文化中心承办，得到了罗中之家的大力支持。

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