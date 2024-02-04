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中国驻德国使馆举办“温暖迎春”华侨华人春节招待会

2024年02月04日09:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林2月2日电 （记者徐馨）当地时间2月2日晚，中国驻德国使馆隆重举办“温暖迎春”华侨华人春节招待会。应驻德国大使吴恳夫妇邀请，旅德华侨华人、学生学者和中资机构人员代表等300余人欢聚一堂，共庆新春佳节。

吴恳大使发表讲话。人民网记者 徐馨摄

吴恳大使发表讲话。人民网记者 徐馨摄

吴恳发表讲话，向全体旅德华侨华人、学生学者和中资机构人员致以节日问候和新春祝福。吴恳表示，中德关系排除干扰、坚毅向前，两国各领域各层级交往全面重启，经贸关系稳步发展，人员往来更加便利。新的一年，使馆将始终坚持外交为民理念，做好广大侨胞、学生学者和中资机构人员的坚实后盾，希望大家为持续推进中德各领域交流合作作出更大努力。

春节招待会现场张灯结彩，充满喜庆气氛。德国中欧文化艺术学校、德国中欧文化艺术交流协会，以及小提琴演奏家宁峰、钢琴演奏家韩卉菁、打击乐演奏家胡胜男等艺术家为来宾献上了一场精彩的文艺演出。

小提琴独奏《Wie Melodien zieht es mir》《新春乐》，表演者：宁峰、韩卉菁（钢琴伴奏）

小提琴独奏《Wie Melodien zieht es mir》《新春乐》，表演者：宁峰、韩卉菁（钢琴伴奏）。人民网记者 徐馨摄

木琴独奏《查尔达什》，表演者：胡胜男、廖芳（钢琴伴奏）

木琴独奏《查尔达什》，表演者：胡胜男、廖芳（钢琴伴奏）。人民网记者 徐馨摄

太极，表演者：Ingolf Peters、Gerlinde Gundlach、Markus Stüber

太极，表演者：Ingolf Peters、Gerlinde Gundlach、Markus Stüber。人民网记者 徐馨摄

舞蹈《青花瓷》，表演者：德国中欧文化艺术交流协会

舞蹈《青花瓷》，表演者：德国中欧文化艺术交流协会。人民网记者 徐馨摄

演出结束后，来宾们品尝了精心准备的家乡美食，领取了暖心的“春节礼包”。来宾们纷纷盛赞祖（籍）国取得的发展成就，共同祝愿新的一年祖（籍）国繁荣昌盛，中德关系健康稳定向前。

(责编：崔越、刘慧)

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