粮农组织总干事屈冬玉致辞。人民网记者 谢亚宏摄

人民网罗马2月3日电 （记者谢亚宏）联合国粮食与农业组织2日于罗马总部举行中国农历春节招待会。各国驻联合国粮农机构代表、大使，联合国粮农三机构负责人，国际机构和意大利代表数百人出席活动。这是粮农组织首次举办春节庆祝活动，活动现场精心布置了大红灯笼、中国结等中国传统装饰，体现出欢快的节日氛围。

粮农组织总干事屈冬玉致辞表示，春节承载着悠久灿烂的文明传统和丰富的文化底蕴，全球大约五分之一的人口以各种方式庆祝农历新年。值此佳节，我们不仅将欣赏多姿多彩的中国传统文化，更可以弘扬为粮农组织带来无限活力的多元化文化特色。

到访嘉宾欣赏中国茶艺并品茶。人民网记者 谢亚宏摄

活动现场举行了太极拳、茶艺和剪纸等表演，来宾们品尝了煎饺、包子等中国传统特色美食，并领取了中国特色纪念品。

去年12月，第78届联合国大会协商一致通过决议，将春节（农历新年）确定为联合国假日。决议提出设在联合国总部和庆祝此节日的其他工作地点的联合国机构避免在春节这一天举行会议，并鼓励在起草会议日程表时考虑到这一节日安排。

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