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中国驻菲律宾使馆举办龙年新春招待会

2024年02月04日09:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马尼拉2月3日电（记者樊帆）2月2日，中国驻菲律宾使馆在马尼拉举办龙年新春招待会。菲总统马科斯、副总统莎拉分别以书面和视频方式致贺，菲总统夫人丽莎，菲外交部代理部长多明戈等政府官员，各界代表，华侨华人和中资企业代表，以及各国友好人士等千余人欢聚一堂，喜迎农历龙年春节。

中国驻菲律宾大使黄溪连发表热情洋溢的新春致辞。驻菲律宾使馆供图

中国驻菲律宾大使黄溪连发表热情洋溢的新春致辞。驻菲律宾使馆供图

中国驻菲律宾大使黄溪连在致辞中表示，中菲友好交往历史悠久，以诚相待、守望相助始终是主旋律。两国元首多次指出，中菲是一衣带水的近邻，应以友好协商方式妥善处理海上问题，不应让海上分歧成为两国关系的全部。当前，中菲关系正处在一个关键时刻。双方应当相向而行，落实好两国元首重要共识，顺应历史大势和主流民意，推动中菲关系健康稳定发展。

菲律宾代理外长多明戈现场宣读马科斯总统新春贺词。驻菲律宾使馆 供图

菲律宾代理外长多明戈现场宣读马科斯总统新春贺词。驻菲律宾使馆供图

菲律宾代理外长多明戈现场宣读马科斯总统新春贺词。马科斯总统表示，农历新年是中国朋友最隆重、最有意义的节日，有关庆祝活动以及中国文化和社会习俗早已融入菲文化中，菲将春节定为特别非工作假期就证明了这一点。菲中人文纽带十分宝贵，菲中人民的亲情和友谊体现在多个维度，在数个世纪的文化交流中蓬勃发展，并因我们对和平与发展的共同承诺而更加丰富。

菲律宾副总统莎拉视频致辞。驻菲律宾使馆 供图

菲律宾副总统莎拉视频致辞。驻菲律宾使馆供图

菲律宾副总统莎拉视频致辞表示，谨向全球各地，包括充满活力的菲华社区和在菲的中国公民，致以最热烈的农历新年祝福，祝大家农历新年快乐，事业兴旺！在新年来临之际，期待菲中两国抓住机遇强化纽带，增进理解，共同努力创造人类和谐的未来。

菲总统夫人丽莎，外交部代理部长多明戈等出席新春招待会。驻菲律宾使馆 供图

菲总统夫人丽莎，菲外交部代理部长多明戈等出席新春招待会。驻菲律宾使馆供图

招待会现场充满中国祥龙元素，洋溢浓浓年味。活动现场展出了“中菲是共建‘一带一路’的好伙伴”“中国式现代化引领中菲务实合作”“摆脱贫困之路——宁德扶贫开发”图片展，播放了2023年中国发展的精彩瞬间等视频。现场还举办了“温暖迎春·共庆中国年”暖心包发放启动仪式。中菲两国艺术家表演新春祝歌、特色歌舞、舞龙舞狮等喜庆节目，赢得来宾阵阵掌声。在场嘉宾兴致勃勃品尝中国美食，欣赏精彩演出，体验中国新春文化，在欢歌笑语中表达了对中国龙年新春的热烈期待和美好祝福。

现场表演舞龙舞狮、新春祝歌等喜庆节目，赢得来宾阵阵掌声。驻菲律宾使馆 供图

现场表演舞龙舞狮、新春祝歌等喜庆节目，赢得来宾阵阵掌声。驻菲律宾使馆供图

(责编：刘洁妍、刘慧)

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