人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

全球发展和南南合作基金支持的首个蒙古国项目启动

2024年02月04日09:30 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网乌兰巴托2月3日电（记者霍文）由中国创设的全球发展和南南合作基金支持的“提供森林消防器材，提升森林消防能力”项目书签署仪式2日在蒙古国乌兰巴托联合国大楼举行，联合国开发计划署驻蒙代表蒂莫夫斯卡与蒙古国自然环境旅游部长巴特额尔登共同签署，中国驻蒙古国大使沈敏娟出席见证。

2月2日，沈敏娟与蒂莫夫斯卡（左）、巴特额尔登（右）合影。中国驻蒙古使馆供图

沈敏娟与蒂莫夫斯卡（左）、巴特额尔登（右）合影。中国驻蒙古使馆供图

沈敏娟在致辞中表示，全球发展和南南合作基金是中方落实全球发展倡议的重要合作平台。中方在该基金框架下已同联合国开发计划署、世卫组织等20多个国际机构合作，在近60个发展中国家实施了130多个项目，惠及3000多万民众，推动构建全球发展命运共同体。

2月2日，沈敏娟致辞。中国驻蒙古使馆供图

沈敏娟致辞。中国驻蒙古使馆供图

沈敏娟说，中蒙山水相连、命运与共，希望该项目能为蒙加强森林防火能力建设、促进绿色发展提供帮助。中方将在全球发展和南南合作基金支持下，更加积极地参与多边发展合作，同联合国积极探索在蒙实施更多“小而美”“惠民生”项目。今年是中蒙建交75周年，也是两国建立全面战略伙伴关系10周年。中方期待同蒙方落实中蒙两国元首共识，开展荒漠化防治合作，支持蒙方种植10亿棵树倡议，携手共建命运共同体，共享发展成果。

巴特额尔登表示，今年是蒙中建交75周年、建立全面战略伙伴关系10周年，同时也是蒙林业部门成立100周年。蒙古国将2024年定为森林保护年，在这一重要年份启动该项目意义深远。蒙方将持续巩固与中方在生态领域合作，落实两国元首就加强生态环境保护、应对全球气候变化、防治荒漠化、推动绿色发展等方面达成的重要共识。

蒂莫夫斯卡感谢全球发展和南南合作基金为项目提供资助，赞赏该基金为推动发展中国家实现可持续发展目标发挥了重要作用，表示联合国开发计划署将进一步加强同中方合作，将该项目打造为示范项目，助蒙古国实现进一步发展。

(责编：刘洁妍、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部