人民网乌兰巴托2月3日电（记者霍文）由中国创设的全球发展和南南合作基金支持的“提供森林消防器材，提升森林消防能力”项目书签署仪式2日在蒙古国乌兰巴托联合国大楼举行，联合国开发计划署驻蒙代表蒂莫夫斯卡与蒙古国自然环境旅游部长巴特额尔登共同签署，中国驻蒙古国大使沈敏娟出席见证。

沈敏娟与蒂莫夫斯卡（左）、巴特额尔登（右）合影。中国驻蒙古使馆供图

沈敏娟在致辞中表示，全球发展和南南合作基金是中方落实全球发展倡议的重要合作平台。中方在该基金框架下已同联合国开发计划署、世卫组织等20多个国际机构合作，在近60个发展中国家实施了130多个项目，惠及3000多万民众，推动构建全球发展命运共同体。

沈敏娟致辞。中国驻蒙古使馆供图

沈敏娟说，中蒙山水相连、命运与共，希望该项目能为蒙加强森林防火能力建设、促进绿色发展提供帮助。中方将在全球发展和南南合作基金支持下，更加积极地参与多边发展合作，同联合国积极探索在蒙实施更多“小而美”“惠民生”项目。今年是中蒙建交75周年，也是两国建立全面战略伙伴关系10周年。中方期待同蒙方落实中蒙两国元首共识，开展荒漠化防治合作，支持蒙方种植10亿棵树倡议，携手共建命运共同体，共享发展成果。

巴特额尔登表示，今年是蒙中建交75周年、建立全面战略伙伴关系10周年，同时也是蒙林业部门成立100周年。蒙古国将2024年定为森林保护年，在这一重要年份启动该项目意义深远。蒙方将持续巩固与中方在生态领域合作，落实两国元首就加强生态环境保护、应对全球气候变化、防治荒漠化、推动绿色发展等方面达成的重要共识。

蒂莫夫斯卡感谢全球发展和南南合作基金为项目提供资助，赞赏该基金为推动发展中国家实现可持续发展目标发挥了重要作用，表示联合国开发计划署将进一步加强同中方合作，将该项目打造为示范项目，助蒙古国实现进一步发展。

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