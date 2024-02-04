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2024第六届中英国际音乐节精彩呈现多场音乐活动

2024年02月04日09:29 | 来源：人民网-国际频道
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音乐会海报。

音乐会海报。主办方供图

人民网伦敦2月2日电 （余颖）2月1日至7日，第六届中英国际音乐节在伦敦举办，中英音乐家们带来多场音乐大赛、音乐普及讲座、颁奖音乐会。

据介绍，中英国际音乐节创办于2018年，是一年一度的中英文化交流活动。2月1日的开幕式上，多位英国政界、音乐界、文艺界嘉宾在发言中不约而同表示，作为独特的语言，音乐超越文字，超越文化的边界，让人类在共鸣的旋律中找到共同的归属感。

乌丁男爵夫人在致辞中说，音乐不仅仅是一种艺术形式，更是一种天生被所有文化和国家理解和共享的语言。通过这个音乐节，希望每个人都能因为音乐的神奇力量而欢欣鼓舞，去启发创新的力量。

中国驻伦敦旅游办公室张力主任在讲话中说，如中国古话所说读万卷书行万里路，伦敦旅游办不仅致力于中英两国间旅游业界合作，也大力支持和推动文化艺术交流，相信音乐的纽带会把两国民众的心灵拉得更近，让大家的来往更频繁和亲密。

两位本届受邀嘉宾手风琴演奏家阮明园和二胡演奏家杨悦为大家分别演奏了《Isaac Albeniz: Asturias》和《空山鸟语》，并在一曲合奏《赛马》中将活动推向高潮。

本届音乐节将在成功举办五届音乐节的基础上，继续推动中英两国音乐领域的对话和交流，鼓励更多的中英音乐界人士参与两国间人文领域的友好合作活动，实现名家大师同台献艺中西音乐的交融，促进中英人民间的友谊。

(责编：崔越、刘慧)

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