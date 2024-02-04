人民网曼谷2月3日电（记者孙广勇）2月2日，由中国驻孔敬总领事馆主办，玛哈沙拉坎大学孔子学院承办的第十一届泰东北中文十大歌手比赛暨春节联欢会成功举办。玛哈沙拉坎府府尹威布·哇班底、中国驻孔敬总领事馆代昕领事以及中国留学生代表和志愿者教师们等共计200余人参加活动。

第十一届泰东北中文十大歌手比赛在歌曲《相亲相爱》中拉开帷幕，玛哈沙拉坎府府尹威布·哇班底、玛哈沙拉坎大学副校长詹缇·甘佳娜信等为本次活动致辞，并预祝活动取得圆满成功。

来自泰东北地区不同学校的17位学生入围本次十佳歌手总决赛并展开激烈的角逐，5位评委根据选手现场歌曲演唱情况进行打分并决出最后结果。

比赛首先展开上半场，选手们纷纷展示自己的歌艺，从温柔抒情到激情摇滚，涵盖了多种风格。“戏一折，水袖落；扇开合，锣鼓默”，一曲《赤伶》触动全场，让人心生悲凉；《想去海边》则以乐队现场演奏的形式将全场气氛推向高潮；《探窗》等歌曲也以动人的旋律、深情的演唱赢得了在场观众的好评。

中场休息期间，玛哈沙拉坎大学孔子学院精心为大家准备了四种新春文化体验活动：写春联、剪纸、投壶、包饺子。在文化体验活动中，大家感受到了浓厚的中国新年氛围，对中华文化也有了更深的了解与体验。

下半场的表演更是精彩纷呈，选手们带来了一系列动人心弦的歌曲：《爱要坦荡荡》《永不失联的爱》等曲目让观众们为之动容。选手们通过精湛的技艺和真挚的情感，将每一首歌曲演绎得淋漓尽致，让现场观众沉浸在音乐的魅力中。

在热情澎湃的歌声中，第十一届泰东北中文十大歌手总决赛暨春节联欢会圆满落下了帷幕。此次比赛的成功举办不仅为泰东北地区注入了浓厚的新春氛围，也为泰国的中文学子搭建了展示才华的平台，促进了中泰文化的交流与发展。

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