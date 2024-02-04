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2024泰国“欢乐春节”活动新闻发布会在曼谷举行

2024年02月04日09:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷2月3日电（记者白元琪）2月2日，2024“欢乐春节”活动新闻发布会在泰国首都曼谷举行。泰国旅游和体育部部长素达婉，驻泰使馆常禹萌参赞，泰国旅游局局长塔帕尼等嘉宾出席并致辞。

活动以一部介绍2024年“欢乐春节”的短片开始，该影片生动展示了春节庆祝活动的独特魅力和丰富多彩的文化表演，包括舞龙舞狮、传统音乐演奏和民俗艺术，彰显了泰国传统与现代的完美融合。接下来的文艺表演，是一场融合了中国传统舞蹈和泰国本土歌舞的视听盛宴。优雅的舞者们身着华丽服饰，舞姿飘逸，将中国传统舞蹈的韵味与泰国舞蹈的独特魅力相结合。舞台上，灯光璀璨，音乐悠扬，每一个动作都充满了力量和美感，引人入胜，喝彩声连连。观众们沉浸在表演的魅力中，共同体验着春节的喜悦和祥和，共同感受着两国文化的交流与共融。

素达婉在致辞中表示，今年是泰国与中国建交49周年。历年来，在泰举办的中国新年庆祝活动因盛大而闻名，也是一年一度泰中友谊的象征。泰国拥有数百万华裔泰国人，他们在泰国社会和文化生活中扮演着重要角色。今年在泰国各地将有很多庆祝活动。游客们将有机会欣赏各种精彩的文化演出和活动，这不仅彰显了泰国与中国之间深厚的友谊和人文交流，也让人们更加深入地体会到中国春节文化的重要意义。

常禹萌表示，自2004年起，中泰双方合作举办的“欢乐春节”活动在泰国历史上享有历时久、标准高、规模宏大的盛誉。2024年农历新年将成为中泰两国进入免签时代的重要节点，这是给中泰两国人民的最佳新年礼物，也象征着两国人文交流合作的不断深化，彼此亲如一家。中国人民热切欢迎泰国人民赴华旅游，同时，我们相信会有更多的中国游客选择前往泰国旅游，促进两国友谊的不断加深。

塔帕尼表示，泰国旅游局正积极与各方展开合作，包括与中国驻泰国大使馆、曼谷大都会管理局、曼谷唐人街商会等公共和私营部门的合作，共同策划迎接龙年的活动。这一合作旨在打造一场独特而难忘的春节庆祝活动，吸引更多游客前来曼谷，共同感受这个充满喜庆和祥和气氛的新年盛典。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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