新华社北京2月3日电 题：维护好中美互动增多的好势头

新华社记者谢彬彬

近日，中美禁毒合作工作组正式启动，这是近期亮相的又一中美“工作组”。近一段时间以来，中美各领域各层级互动交往加快步伐，开展了一系列对话沟通和务实合作，推动落实两国元首去年旧金山会晤达成的重要共识。在当前动荡加剧的国际形势下，中美良性互动，向外界释放了两国关系止跌企稳的积极信号，为双边关系向好发展增添了新动能，这种好的势头值得珍惜和维护。

但也应该意识到，美国依然将中国视为“最主要竞争对手”和“最重大地缘政治挑战”。近日，美国总统国家安全事务助理沙利文就中美关系的未来发表讲话说，美国将继续通过对内加强自身优势、对外强化盟友关系同中国开展战略竞争；美国商务部长雷蒙多则滥用国家安全概念，污蔑中国制造的电动汽车对美国构成重大国家安全风险。美国依旧不断借台湾问题搞政治操弄，在南海问题上挑动对抗，污蔑抹黑中国人权状况，处心积虑打压中国芯片产业，限制中国赴美留学人员……美方这些行径并不符合两国元首共识，也没有遵循相互尊重、和平共处、合作共赢的中美正确相处之道。

1月28日，在位于美国华盛顿的中国驻美国大使馆，青年学生在中美青年新春联欢活动上体验画脸谱。中国驻美国大使馆日前在华盛顿举行纪念中美留学45周年暨2024年中美青年新春联欢活动。美国教育界以及中美青年学生代表500余人出席活动。新华社记者 刘杰 摄

在去年的旧金山会晤中，两国元首同意推动和加强中美各领域对话合作。可以看到，双方团队近期正及时跟进和落实两国元首达成的重要共识：在战略沟通层面，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅同沙利文近日举行了新一轮会晤，沟通“坦诚、实质性、富有成果”；在两军关系上，中美双方稳步恢复对话磋商；在金融领域，中美金融工作组已进行了三次会议；在经贸领域，举行了两国商务部沟通交流机制首次部长级会谈；在农业领域，中美农业联委会第七次会议近日在华盛顿举行，重启中断9年的中美农业合作机制……种种迹象表明，双方正努力抓住时机，从建立和恢复沟通对话开始，从一点一滴的具体事情做起，朝着两国元首旧金山会晤指明的正确方向前进。

中美加强高层交往，保持沟通渠道畅通，将有助于双方增信释疑、管控分歧，减少误解误判。作为世界上最重要的双边关系，中美关系不仅仅是两国之间的关系，还事关国际局势总体稳定。美国《华盛顿邮报》专栏作家法里德·扎卡里亚撰文指出，当今世界有许多地缘政治危机，而其中危险性最大的一个正朝着积极的方向发展。过去几年，美国政府表现出的对华不信任、沟通不畅和缺乏接触都是危险的，这种对抗很容易失控，而近期的中美互动有利于两国关系向好。文章援引美国政治风险咨询公司欧亚集团总裁伊恩·布雷默的话说：“最近几个月最大的惊喜是美中关系趋于稳定。”

中美都肩负着大国责任，两国关系改善将有助于解决国际和地区问题以及人类面临的共同挑战和风险。在王毅同沙利文的会晤中，双方讨论了中东、乌克兰、朝鲜半岛、南海等国际和地区问题。近日，中美启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”，商定在工作组机制下保持密切沟通，深入开展务实合作。针对快速发展的人工智能领域，中美商定将于今年春天举行中美人工智能政府间对话机制首次会议。美国密歇根中国创新中心前顾问汤姆·沃特金斯说，中美两国在应对全球重大问题中发挥着重要作用，两国相互理解和尊重是让两国关系充满活力的重要保障。

今年是中美建交45周年，中美关系又一次站在新的历史起点上，要坚持合作共赢，推进互利合作。当务之急是把沟通的桥梁搭起来，把合作的道路铺起来，排除两国交往面临的各种障碍，不断拉紧两国人民之间的纽带，巩固中美关系企稳势头，推动中美关系朝着健康、稳定、可持续的方向改善发展，让“旧金山愿景”照进现实，造福两国、惠及世界。

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